Concurso de cartaz exalta a paz

“A paz por meio do serviço”, este foi o tema do Concurso do Cartaz da Paz de 2020, promovido anualmente pelo Lions Internacional. A ação é focada em um tema atual e de grande destaque mundial e visa a participação de alunos de 11 a 13 anos de idade de escolas públicas e particulares.

Os estudantes produzem o seu cartaz a partir do tema do concurso. O trabalho selecionado como o melhor em nível de Clube de Lions ou de município concorre com os demais participantes do Distrito. Em Santa Rosa, Distrito LD-4, fazem parte 45 clubes da região fronteiriça do Rio Grande do Sul, de Iraí, passando por Santa Maria até Santana do Livramento. O estado é composto por três distritos e o cartaz classificado em cada distrito concorre a nível nacional e o melhor trabalho de cada nação concorre ao título de melhor cartaz da Paz Mundial em Los Angeles.

Em Santa Rosa, foram cinco escolas e 14 alunos participantes. No dia 05 de dezembro, durante a reunião do Distrito Múltiplo do Lions, realizada em Santo Ângelo, foram divulgados os três primeiros colocados do concurso. Em primeiro lugar ficou o cartaz escolhido pelo clube de Ijuí; em segundo, o cartaz do Lions Clube de Frederico Westphalen; e em terceiro lugar o cartaz classificado pelo Lions Cube Santa Rosa, elaborado pela aluna Steffany Camargo.

O trabalho da aluna Steffany Camargo, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Marques do Herval, vencedor na fase local, em Santa Rosa, recebeu seu prêmio durante a reunião festiva com a retomada presencial dos trabalhos do Lions Clube Santa Rosa Centro. Ela, sua mãe e a diretora da escola estiveram presentes. Com o lema Servir com Excelência, o clube de serviços agradeceu a todas as escolas, diretores, professores e principalmente alunos participantes, já convidando a todos para participarem no próximo ano.

O concurso Cartaz da Paz no Distrito LD 4 teve a abrangência de 57 Clubes dos quais 46 participaram, apresentando 101 trabalhos envolvendo quase três mil pessoas. A entrega da premiação para aluna Steffany ocorrerá nos próximos dias.