Convênio garante descontos para agricultores em serviços dos laboratórios de Solos e Sementes

A Instituição de Ensino de Três de Maio, Setrem, e a Associação Regional dos Sindicatos de Trabalhadores Rurais da Grande Santa Rosa assinaram um convênio que prevê descontos para associados em serviços do Laboratório de Solos e do Laboratório de Sementes da Setrem, além da oferta de cursos em diferentes áreas.

A assinatura do convênio ocorreu na tarde de terça-feira, 23 de março, no Campus Setrem. Estavam presentes o diretor-geral da Setrem, Sandro Ergang, a presidente da Associação, Marta Pies Volkmer e o coordenador da Extensão, Valsenio Gaelzer.

O convênio garante 15% de desconto em serviços no Laboratório de Sementes (LabSementes), como análises de germinação, peso de mil sementes e pureza e vigor - para as espécies trigo e soja; e ainda 20% de desconto em serviços do Laboratório de Solos (LabSolos), entre eles análises químicas em amostras de solo e análise foliar.

Também estão previstos cursos de formação e capacitação de dirigentes sindicais e quadro social dos Sindicatos de Trabalhadores Rurais da Região da Grande Santa Rosa.

Laboratórios credenciados

O LabSolos e o LabSementes fazem parte da Central de Laboratórios da Setrem e estão vinculados à Faculdade de Agronomia.

O LabSolos é responsável por avaliar a composição e estado da fertilidade do solo, através de análises físicas e químicas, com emissão de laudos de análise do solo. Desde 2009 ele integra a lista de laboratórios credenciados pela Rede Oficial de Laboratórios de Análise de Solo e de Tecido Vegetal dos Estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina (Rolas).

O LabSementes está credenciado no Registro Nacional de Sementes e Mudas (Renascem), do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). Ele fornece, através de análises padronizadas, informações detalhadas sobre o potencial de desempenho de aproximadamente 30 espécies de sementes.

Ambos os laboratórios estão localizados no Campus Setrem. O horário de funcionamento é de segunda à sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30. Informações sobre como enviar amostras para as análises estão disponíveis no site setrem.edu.br.