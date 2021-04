Cooperativa de Ibirubá investe em um novo Centro de Operações

publicidade

Desde janeiro, o Centro de Operações da Cooperativa de Energia/Geração e Telecom -Coprel está em um novo espaço na sede administrativa, em Ibirubá, com um ambiente pensado e construído estrategicamente com o que tem de mais moderno em tecnologia da informação, comunicação e estrutura física. O Centro de Operações é uma área estratégica da Coprel que faz a gestão das demandas de serviços realizados pelas equipes de campo nas áreas de Energia, Geração e Telecom. Nele, são centralizadas todas as operações de telecomando e automatização das operações das redes de energia, subestações, usinas, internet e telefonia da Coprel.

Atualmente, o Centro de Operações conta com 23 operadores com elevado nível de experiência e capacitação, que controlam e operam 4 subestações próprias, 17 mil quilômetros de redes de energia, 13 usinas próprias e terceiras operadas em 4 estados do país, além de operar 1,9 mil quilômetros de rede de fibra óptica nos 37 municípios da área de atuação de internet, incluindo 2 datacenters de telecom.

O sistema de supervisão e telecomando utilizado no Centro de Operações possibilita que os operadores realizem manobras de redes remotamente, sem necessidade de deslocamentos das equipes de campo na maioria das vezes. O mesmo ocorre nas subestações e usinas, que contam com uma quantidade expressiva de sensores e câmeras de vídeo monitoramento, que possibilitam que a operação seja realizada totalmente à distância, pelo Centro de Operações.

O emprego dessas tecnologias e a digitalização de processos garantem ao Centro de Operações um atendimento cada vez mais ágil e seguro no tratamento das solicitações e reclamações dos cooperantes e clientes. É a Coprel sempre focada na qualidade e resolutividade nos serviços prestados.

De acordo com o presidente da Coprel, Jânio Vital Stefanello, é preciso melhorar constantemente, e estar atento às mudanças para sempre levar qualidade ao serviço realizado. “O novo Centro de Operações da Coprel é um investimento estratégico, que conta com as melhores tecnologias de informação para diminuir o tempo de espera e solucionar de forma ágil os serviços solicitados pelos cooperantes e clientes. Este novo espaço garante ainda mais segurança em nossos serviços, e faz do Centro de Operações uma referência no mercado brasileiro de energia”, conclui Stefanello.