Coprel anuncia investimentos de R$ 153 milhões para 2022 em Assembleia Geral

A Coprel apresentou os resultados da gestão da cooperativa no ano anterior e os investimentos para o ano de 2022 nas áreas de energia, geração e telecom. Ao todo serão mais de R$ 153 milhões para ampliação e construção de redes elétricas, usinas, subestações, internet fibra ótica para o meio rural, além dos programas sociais. A assembleia, que aconteceu na sede social da cooperativa teve público reduzido em virtude da pandemia, com a participação dos conselheiros representando os cooperantes dos 72 municípios.

A assembleia da Coprel Energia iniciou com o Relatório de Gestão de 2021, apresentando os investimentos de R$ 62.733.217,56 no sistema elétrico. A principal obra realizada foi a construção da Linha de Transmissão 138kV entre Marau e Vila Maria.

Os cooperantes aprovaram as sobras do exercício da Coprel Energia, no valor de R$ 16.520.933,87, para manutenção do Fundo Mais Energia e juros do convênio de cooperação, fundo para expansão de redes, programa Energia Forte no Campo e projetos de internet.

Na eleição do Conselho Fiscal, os cooperantes referendaram os nomes dos conselheiros indicados pelas lideranças das 7 regiões. Ingressaram no Conselho Fiscal: Élio Antunes de Oliveira (Espumoso), Adi Rocha da Rosa (Mato Castelhano), Amarildo Sossela (Tapejara) e Erineu Ceolin (Gentil). Permanecem no conselho Rogério Camera Amaral (Tupanciretã) e Nelci Carlos Galliari (Ibirapuitã).

A Coprel projeta investimentos para 2022 em suas unidades de negócio: R$ 66.890.000,00 na distribuição de energia; R$ 59.822.200,00 na geração e R$ 26.540.600,00 na Telecom. A soma dos investimentos previstos em 2022 é de R$ 153.252.600,00.