Coprel prevê investimentos de R$ 66 milhões no sistema elétrico em 2022

publicidade

Os investimentos no sistema atendem as prioridades dos cooperantes, que necessitam de aumento de carga para desenvolver as atividades no meio rural e urbano. A Coprel investe em melhorias de reforço nas redes, ampliações e construções de novas redes trifásicas em Ibirubá, Soledade, Pejuçara, Condor, Panambi e Cruz Alta. A projeção de investimentos para 2022 chega a R$ 66 milhões na área de distribuição de energia elétrica.

Estes investimentos nas redes elétricas, com a substituição e instalação de novos equipamentos visam melhorar a qualidade e a confiabilidade do sistema elétrico da cooperativa, proporcionando segurança para que os cooperantes possam ampliar e desenvolver suas atividades.

Dentro do Plano de Investimentos para esse ano, está em andamento uma obra de troca de condutores em 6,3km de rede trifásica nas localidades de Linha Oito, Linha Pulador Norte e Linha Três, com objetivo de interligar redes troncais e tornar possível alternativas de manobras em casos de defeitos (falta de energia). Serão beneficiadas 3.329 famílias do meio rural e urbano de Ibirubá, e o investimento da Coprel nessa obra é superior a R$ 875 mil.

Pelo Programa Energia Forte no Campo, estão em andamento três obras de construção de redes trifásicas em Ibirubá, Pejuçara e Soledade. Neste programa, os recursos são provenientes da intercooperação entre o Governo do Estado, Prefeituras Municipais, Produtores Rurais e Coprel. O objetivo do programa é levar rede trifásica para aumento de carga das propriedades no meio rural.