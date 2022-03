Cotricampo apresenta balanço com recordes de faturamento

publicidade

No dia 11 de março, em assembleia geral ordinária, a Cotricampo teve as suas contas aprovadas pelos associados. O desempenho da cooperativa bateu recordes históricos de faturamento e de resultados. Em 2021, a cooperativa teve um faturamento anual de R$ 1.246.943.736,29, com um incremento de 21,2% sobre o ano anterior. Outro fator importante foi a sobra líquida do exercício que teve um resultado recorde: R$ 14.597.906,68, com incremento de 68,7% em relação ao ano de 2020.

Com a decisão tomada pela assembleia geral, este ano a cooperativa irá devolver em cota capital aos associados o montante de R$ 6.569.058,01 e em crédito em conta corrente para saque em dinheiro o montante de R$ 3.649.476,67. Os critérios de divisão dos valores aprovados pela assembleia vai levar em conta o montante de produtos entregues e comercializados e o volume de compras dos cooperados junto à cooperativa. Sendo assim, a cooperativa vai retornar aos associados mais de R$ 10,2 milhões.

Para o presidente, Gelson Bridi, estes recursos virão em boa hora para o cooperado, em função da grande estiagem que vai impactar grandemente na produção de grãos este ano. "São fontes de recursos muito necessárias para que os produtores continuem agora implantando as suas lavouras de inverno e acreditando na volta de um clima favorável a futura safra verão 2022/2023, que já tem aumentos consideráveis nos custos de produção”.

Nesta assembleia geral também foram eleitos e empossados os novos membros do Conselho Fiscal que irão atuar na cooperativa neste ano de 2022.

Novos membros

EFETIVOS:

NOVO PLANALTO – TIRADENTES DO SUL: Flavio Hermann;

ESPIRITO SANTO – ALEGRIA: Eliandro Heckler;

CAMPO NOVO: Luiz Carlos Pelizzon.

SUPLENTES:

REDENTORA: Anderson Gabriel Fava;

SEDE NOVA: Ari Vicente Kunz;

TENENTE PORTELA: Ademir Erton Manteufell.