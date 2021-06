Cotrirosa celebra 53 anos com sorteio e ações sociais

publicidade

A Cooperativa Tritícola Santa Rosa Ltda celebra 53 anos, junto ao sonho dos 77 fundadores, que acreditaram na união e fundaram em 29 de junho de 1968 a Cotrirosa. Desde então, a história vem sendo construída por pessoas que apostam no cooperativismo como forma de desenvolver coletivamente uma região, comunidades e famílias.

Além do sorteio dos 32 vales-compra de R$1.500,00 cada e dos dois carros zero km, ocorrido no último dia 27, o aniversário está sendo comemorado com diversas ações sociais que envolvem associados, clientes e funcionários. Durante o sorteio, o presidente da Cotrirosa, Clenir Antonio Dalcin, entregou um vale-compra de R$1.500,00 para a Apae de Santa Rosa, recebido pela diretora da instituição, Marli Rosek. Ainda no mês de junho, os funcionários estão doando sangue no Hemocentro Regional de Santa Rosa.

Também a Cooperativa integra o Dia C – Dia de Cooperar, com 23 pontos de coletas nos supermercados para arrecadar alimentos que serão destinados às pessoas em vulnerabilidade social. Esta ação é em conjunto com as demais cooperativas da região noroeste e missões e encerra dia 03 de julho.

Já a campanha “Cotrirosa - cooperar é difundir a cultura”, que segue até o dia 20 de julho, tem como objetivo promover a leitura e levá-la a diferentes públicos como ação que visa estimular a cultura e o conhecimento. Podem ser entregues nos pontos de coletas da rede Super Cotrirosa, livros de literatura infantil, infanto-juvenil, adulto e revistas, que serão destinados ao projeto Biblioteca de Rua da Acisap de Santa Rosa.

A grandeza da Cooperativa está nos seus mais de 6 mil associados, mais de mil funcionários, centenas de fornecedores e milhares de clientes que tornam a Cotrirosa sólida e fortalecida. Atualmente, a Cooperativa atua em 18 municípios, com 25 unidades de recebimento de grãos, 23 supermercados, 28 lojas agropecuárias, três postos de combustíveis, cerealista, fábrica de ração e dois moinhos.

O presidente da Cotrirosa enaltece a garra e o idealismo dos fundadores. “Nossa missão é fortalecer ainda mais a Cotrirosa, promovendo o desenvolvimento, fortalecendo os nossos negócios com responsabilidade econômica e social”, finaliza Clenir, destacando que devido a pandemia a Cooperativa encontrou nas ações sociais a maneira mais justa para celebrar seus 53 anos de fundação.