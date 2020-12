Cotrirosa realiza 'Natal da Cooperação'

publicidade

Com o objetivo de proporcionar um Natal mais alegre para crianças carentes da região de atuação da Cotrirosa, a cooperativa realiza a campanha: Natal da Cooperação. As doações de brinquedos, doces ou materiais escolares podem ser feitas até o dia 20 de dezembro nos pontos de coletas, localizados nos 23 supermercados da rede Super Cotrirosa.

A campanha tem participação, além da própria Cooperativa, dos funcionários, associados, clientes e fornecedores. Uma das formas de envolver os funcionários nesta ação é através da realização da brincadeira “amigo secreto”, em que cada participante, no momento da entrega do presente ao seu amigo sorteado, também irá doar um presente para o Natal da Cooperação.

Para o presidente da Cotrirosa, Eduino Wilkomm, o Natal sempre é um momento de reflexão e olhar o próximo com mais carinho, e neste ano não poderia ser diferente. "Com essa campanha queremos alegrar um pouco mais o Natal de muitas crianças carentes, sendo gratos por todas as conquistas tidas neste ano”.