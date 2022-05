Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFN terá lançamento na Feira do Livro

publicidade

O livro ‘Maggie’s Centres: III Workshop de Arquitetura FEM/EMBT e Arquitetura e Urbanismo UFN’, que será lançado na sexta-feira, dia 13 de maio, às 14h, na Feira do Livro de Santa Maria, é a sequência do primeiro livro da Coleção: Collage de Culturas. A primeira obra, ‘Arquitetura efêmera no centro histórico de Barcelona: I Workshop de Arquitetura FEM/EMBT e Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Franciscano’, foi lançada em 2017.

Com organização de Clarissa de Oliveira Pereira e Francisco Queruz, professores da Universidade Franciscana (UFN), apresenta o resultado do terceiro workshop realizado entre o curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Franciscana e a Fundação Enric Miralles, que ocorreu no período de 30 de janeiro a 10 de fevereiro de 2017. De acordo com Francisco, o livro apresenta “registros de uma vivência passada há pouco tempo, mas que marcarão para sempre a história da nossa Instituição de Ensino e, também, certamente, dos que dela participaram”.

O livro, produzido pela Editora UFN, tem lançamento em versão impressa e digital.

O que: Lançamento do livro ‘Coleção: Collage de Culturas - Volume II | Maggie’s Centres: III Workshop de Arquitetura FEM/EMBT e Arquitetura e Urbanismo UFN’

Quando: 13 de maio, sexta-feira, às 14h

Onde: Feira do Livro de Santa Maria-RS