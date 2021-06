De olho no desempenho do setor de grãos, Languiru investe em loja modelo em Teutônia

publicidade

De olho no bom desempenho do setor de grãos no Rio Grande do Sul, o segmento de máquinas da Languiru mira um crescimento nos próximos anos. Pensando nisso, a Loja "modelo" Agrocenter Máquinas, que é construída em Teutônia, receberá um investimento de R$ 2,2 milhões.

O estabelecimento será remodelado e as obras, que começaram em fevereiro, devem terminar em agosto. A unidade irá ocupar a estrutura em frente à rodoviária do bairro Languiru, com mais de 1600m². Anteriormente, o antigo pavilhão social abrigava depósito de insumos, que por sua vez foi transferido para prédio da Cooperativa no bairro Alesgut e abastece as demais lojas agropecuárias.

O local contará com showroom, principalmente da marca Claas, além da linha de implementos nacionais; espaço multidisciplinar interno para eventos técnicos com clientes, fornecedores e associados; área de exposição coberta; seção de peças, parafusos, rolamentos, acessórios e óleos lubrificantes; estrutura comercial, administrativa e pós-vendas centralizada da rede de lojas para o Vale do Taquari e Rio Pardo.

Consolidação

As lojas Agrocenter Languiru – Máquinas vivem momento de consolidação como fornecedoras de máquinas e implementos agrícolas nos Vales do Taquari e Rio Pardo e como grande importadora da multinacional alemã Claas no Rio Grande do Sul.

“Apesar da pandemia, o segmento vive situação excepcional, principalmente no que diz respeito às negociações de marcas nacionais. O desempenho em 2021 tem sido três vezes melhor num comparativo ao mesmo período no ano anterior, fruto da estratégia de compra antecipada que considerava o aumento brusco no preço dos equipamentos. Hoje, isso nos possibilita um posicionamento diferenciado no mercado e permite preços justos na venda aos associados e clientes”, avaliou o gerente de máquinas e equipamentos, Neodi Elias Tischer.