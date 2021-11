Diretor da rede de hospitais Helios visita Instituto de Oncologia de Ijuí

publicidade

O Diretor da Rede Helios, Michael Stalp, conheceu as instalações do Instituto de Oncologia de Ijuí. A Rede Helios, com sede na Alemanha, é a maior rede da Europa, com mais de 200 hospitais.

O diretor técnico e sócio proprietário do Instituto de Oncologia de Ijuí - IOI, Aníbal Nogueira, relembra o encontro e a parceria com Stalp. “O Dr. Stalp é um grande amigo, nos conhecemos em 2016 em Nienburg, na Alemanha, quando acompanhei o presidente da Deula Brasil, Sr. Erlo Endruweit, que foi quem nos apresentou. Mantivemos contato e idealizamos um intercâmbio cultural”, lembra Aníbal. “A parceria aconteceu em 2019, quando o Grupo Helios iniciou a seleção de enfermeiros no Brasil para aprender o idioma alemão, estagiar na Alemanha e revalidar diplomas para trabalhar na Europa. Hoje, alguns desses enfermeiros selecionados estão lá trabalhando. Mais tarde essa parceria rendeu o convênio com a Unijuí. Um sonho antigo transformado em realidade, criando mais um vínculo entre Ijuí e Alemanha”, diz Aníbal. Foi este convênio que trouxe o diretor da rede Helios a Ijuí, para coordenar pessoalmente a seleção de acadêmicos e ex-alunos de enfermagem da Unijuí para trabalharem na Alemanha.

Já a visita ao IOI tinha o objetivo de tratar do convênio entre IOI e Rede Helios, para promover um intercâmbio cultural, educacional e técnico. Trocando informações e tecnologias, tanto em tratamentos, quanto em treinamentos operacionais, administrativos e estudos científicos. A Fresenius produz diversos equipamentos médicos e possui estudos e desenvolvimento de medicamentos e equipamentos. O acordo está em desenvolvimento e análise pela Central Helios e Fresenius.

O diretor da Rede Helios demonstrou animação com a parceria. “Aníbal é um grande amigo. Já desenvolvemos um grande projeto que é modificador na vida de jovens enfermeiros e nos serviços da Helios. Visto que na Alemanha há grande carência de profissionais de enfermagem, estamos resolvendo um problema social e técnico da Alemanha e colaborando no futuro, com experiência de trabalho internacional, de jovens formados pela Unijuí. Além desse projeto esperamos render novos frutos com o convênio do Instituto de Oncologia de Ijuí e Rede Helios”, enfatiza Stalp.