Eleita Diretoria da Associação Comercial de Júlio de Castilhos para o biênio 2021/2023

publicidade

No início desse mês de abril foi eleita a diretoria da Associação Comercial Cultural e Industrial de Júlio de Castilhos - ACCIJUC, para o biênio 2021/2023. Na ocasião foi reeleito Júlio Cesar Batistella, como presidente. Júlio destacou a importância de incentivar jovens para assumir os próximos anos. “Nesse último mandato quero me dedicar ainda mais a entidade, mas principalmente quero capacitar jovens para serem nossos sucessores. O objetivo é a formação de novas lideranças em todas as áreas”, enfatizou Batistella.

Confira a composição da Diretoria:

Presidente: Júlio Cesar Batistella

1º Vice-Presidente: Liziane Burin Fruet

2º Vice-Presidente: Paulo de Tarso Rubin Pegoraro

1º Tesoureiro: Paulo Rubens Scarparo Marques

2º Tesoureiro: Diogo Trevisan

1º Secretário: Maria Cristina Prevedello

2º Secretário: Reynaldo Hoffmann

Conselho Fiscal: Alexandre Rigon Gelain

Luiz Fernando Santos da Rosa

Geferson Zini da Silva

Suplentes do Conselho Fiscal: José Waihrich Neto

Valmecir Zen

Maria Isabel Posser Dalcin

DEPARTAMENTOS, NÚCLEOS E TERCEIRIZADOS

Secretária Executiva: Camila Diniz Appel

Certificação Digital: Sonia dos Santos Machado

Suporte e Atendimento: Jenifer Magni

Diretora Patrimonial: Vanessa Aline Zancan Prevedello

Tecnologia: Luís Evaldo Appel Santana

Departamento Jurídico: Ricardo de Siqueira Martins

Capacitação e Treinamentos: Liziane Burin Fruet

Núcleo de Mulheres Empreendedoras: Isabel de Souza

Comissão de Promoções e Campanhas: Arthur Arteir

Janice Silva Ferraz

Maria Isabel Posser Dalcin

Representantes de Hotéis, Bares e Restaurantes: Maicon Zanella

Representante de Supermercados e Similares: Vania Zanon

Agronegócio: Aureo Messerchmidt

Rodrigo de Siqueira Martins

Gilberto Beck

Divulgações: Rafael Salatino

REPRESENTANTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

CONSELHO TITULAR SUPLENTE

COMUSP Valmecir Zen Edson Flavio Santos

HABITAÇÃO José Waihrich Neto Elvio Culau Fruet

SENEAMENTO BÁSICO Romilto Muller Hélio Rodrigo Dias

COMPHAC Nei Langaro André Bolzan

CMDUA Geferson Zini da Silva Terezinha Ziegler da Silva

MEIO AMBIENTE Camila Diniz Appel Ivone Santos Moro

TURISMO Gelvio Mello Isabel Dalcin