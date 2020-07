Empresa de Santa Rosa desenvolve totem com dispenser de álcool gel

publicidade

Com a necessidade de higienizar com frequência as mãos neste período de pandemia, uma empresa de Santa Rosa desenvolveu o Totem do Bem, um dispenser de álcool gel que funciona através do acionamento pelo pé. O produto, criado pela Biotechnos Projetos Autossustentáveis, está disponível em estabelecimentos comerciais e instituições públicas, como prefeituras. Em Santa Rosa, o SINDILOJAS é um dos parceiros.

O equipamento, produzido com tubos e conexões, foi pensando para evitar que o usuário tenha contato com as mãos. O esforço foi em desenvolver e instalar um modelo de distribuidor de álcool gel de qualidade e funcionalidade para a prevenção do contágio pelo novo coronavírus. A presidente da Biotechnos, Márcia Werle, conta que um dos pontos observados na concepção do projeto foi o custo. “Como estamos vivendo um momento delicado, com incertezas no cenário econômico, pensando em algo que não fosse muito caro”.

O Totem do Bem, que recebeu esse ano nome porque é justamente feito para o bem comum, já está disponível em diversas cidades do Interior do Rio Grande do Sul. Márcia explica que inicialmente a ideia era apenas circular em Santa Rosa, mas que a inovação gerou frutos e foi ampliada. “Já estamos presentes em municípios como Porto Alegre, Antônio Prado e Liberato Salzano”, diz.

A Biotechnos, fundada em 2007, nasceu com o propósito de trabalhar com tecnologia a serviço da vida. Todos os projetos são voltados para as questões de tecnologias e modelos de negócios que beneficiam a área da sustentabilidade e do meio ambiente.