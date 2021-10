Ensino bilíngue vira oportunidade de franquia no sul do Brasil

publicidade

Aulas de inglês, empreendedorismo, educação financeira e tecnologia . Este é o objetivo da Hey Peppers!. Fundada em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, em 2013, a marca traz ao mercado uma nova proposta de ensino, hoje disponível em várias cidades do sul do país, através do sistema de franquias. Agora, é possível ter uma escola de inovação bilíngue com investimentos a partir de R$ 72 mil.



O processo de expansão está voltado para os três estados do Sul do Brasil. A segmentação garante um suporte diferenciado para o franqueado, que vai da estrutura de marketing até o método de ensino-aprendizagem. As sócias e irmãs, Bianca e Tamara Dewes, sempre foram muito apaixonados pela língua inglesa e, mais ainda, por inovação. Juntas, elas compreenderam que o aluno precisa de habilidades que não estão nas matérias escolares, e buscaram trazer novos cursos para a escola.



“Eles precisam desenvolver habilidades de negociação, de raciocínio lógico, resolução de problemas, que são necessárias para a vida, além de entender mais sobre empreendedorismo, educação financeira e criatividade. Hoje, cursos como o de educação financeira e empreendedorismo fazem toda a diferença dentro da Hey Peppers!, que não é mais somente escola de inglês”, explica Bianca.



A Hey Peppers! conta com uma metodologia própria, em que são utilizadas diferentes abordagens para o processo de aprendizado. “Os cursos não são necessariamente ministrados em língua estrangeira, como acontece nas aulas de inglês. Então, quem não tem interesse em aprender a língua também pode se beneficiar com os cursos diferenciados que a Hey Peppers! oferece”, comenta Tamara.



A Hey Peppers! está em um processo de crescimento escalável. A intenção da franqueadora agora é intensificar o número de abertura de escolas/ano. Até então, todo o crescimento foi orgânico. Atualmente, a Hey Peppers! possui franquias em todas as regiões do Rio Grande do Sul, além de duas em Santa Catarina e uma no Paraná, totalizando 28 escolas em operação e mais duas unidades com inauguração prevista até o final de 2021.