Espaço público de Santa Rosa será revitalizado através de parceria entre entidades e empresas

Na última quarta-feira (02), a Indumóveis Week lançou o projeto de revitalização da Praça Pedro Schwertz, do Bairro Cruzeiro. A iniciativa é da Defensoria Pública e da Indumóveis, com o apoio da Prefeitura de Santa Rosa, Câmara de Vereadores, ExpoCruzeiro, Legauskids, Sicredi e QuasatSolar.

Segundo a arquiteta Vanessa Nascimento Eidt, voluntária, o projeto contempla um parque infantil, iluminação, espaços de lazer, novos banheiros e paisagismo. Só o novo parquinho está orçado em cerca de R$ 40 mil, além de outras.

Durante ato que contou com a presença de autoridades locais, o presidente da Indumóveis Tito Feix destacou a importância da parceria de empresas e entidades para a revitalização. “Para a feira é uma alegria poder contribuir com o projeto que levará qualidade de vida para pessoas”.

A defensora pública Cristiane Chitolina Friedrich destaca que a Defensoria Pública, com o intuito de replicar o projeto bem sucedido da revitalização da Praça Dez de Agosto, buscou parceiros para implementar o projeto “Família Feliz na Praça- extensão Bairro Cruzeiro”. Cristiane afirma que a intenção é remodelar a praça, tornando-a um local aprazível e bem iluminado para que a comunidade se aproprie deste espaço, tão importante para o Bairro Cruzeiro. “Temos certeza que, com a ajuda do poder público e em parceria com a iniciativa privada, faremos a revitalização criando mais uma opção para a comunidade”.

O prefeito Anderson Mantei agradeceu pela iniciativa e parabenizou pela ação. “Queremos agradecer a defensoria pública, as empresas parceiras, a Indumóveis e todos que estão envolvidos nesse projeto. Acreditamos muito na parceria público/privada e tenho certeza que a revitalização desse espaço aqui será de extrema importância para o bem-estar de toda comunidade”.