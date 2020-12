Espaços culturais receberão recursos da Lei Aldir Blanc

publicidade

O prefeito em exercício de Santa Rosa, Aldair Melchior, esteve reunido nesta quarta-feira (02), com representantes da Secretaria de Desenvolvimento de Cultura e Esporte e do comitê municipal de apoio à Lei Aldir Blanc para tratar sobre os depósitos dos subsídios aos espaços culturais santa-rosenses. O valor de R$ 204 mil será destinado para 21 pontos de cultura cadastrados no primeiro edital.

No segundo edital, lançado nesta semana, o município irá destinar mais R$ 316 mil para ações de fomento cultural. O montante irá contemplar 10 projetos de pessoas jurídicas, com R$ 18 mil para cada e 20 projetos de pessoas físicas, com R$ 6,8 mil. De acordo com Antônio Baltar, presidente do comitê de apoio à Lei Aldir Blanc, esse é o maior edital de fomento que o município já teve.

Como resultado dos dois editais, a cidade recebeu um total de R$ 520 mil via Lei Aldir Blanc. O valor será repassado em parcelas mensais, aos espaços culturais que tiveram suas atividades interrompidas por conta da pandemia de Covid-19. No encontro com o prefeito ficou definido que a Secretaria de Gestão e Fazenda e a Seccional Contábil se empenharão para conseguir realizar a transferência dos recursos do primeiro edital nos próximos dias, agregando duas parcelas no mesmo depósito. As parcelas são de 4 a 8 mil.

Todas essas ações de fomento cultural estão sendo desenvolvidas pelo secretário de cultura, Betto Almeida, pela diretora de cultura, Eula Moscon, pelo chefe de cultura, Daltro Wendland e pelo presidente do comitê, Antônio Baltar. As inscrições no segundo edital vão até dia 11 de dezembro. Para se inscrever e saber mais sobre a seleção, clique aqui.