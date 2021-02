Expo São Luiz é adiada para 2023

publicidade

A Comissão Executiva Expo São Luiz 2021, juntamente com as entidades promotoras: ACL, Sindicato Rural, Sindilojas, Câmara de Vereadores, Prefeitura Municipal e Coopatrigo, comunicaram a população, patrocinadores, expositores, autoridades e voluntários a transferência da edição para o ano de 2023. A decisão foi tomada em uma reunião ocorrida no dia 22 de fevereiro, em São Luiz Gonzaga.

A decisão pela mudança de data foi unânime e se deu, principalmente, pela preservação da saúde de todos envolvidos. O presidente do evento, Marcos Batista da Rosa, destacou, em nota, que foi considerado também o momento de incerteza causado pela pandemia da Covid-19 e a provável impossibilidade de imunização de toda população e visitantes até a data do evento.

Diante da situação, a Comissão Executiva da Expo São Luiz reafirmou o propósito de seguir com uma feira referência para a região e Estado, promovendo a cultura, o comércio, o agronegócio, a indústria e serviços da cidade e região. Os voluntários continuam com o compromisso com a comunidade local e regional na realização de um evento memorável e grandioso.