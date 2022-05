Exposol encerra com bons números e a sensação de dever cumprido

publicidade

Foi com grande entusiasmo que um tradicional coquetel marcou o encerramento da Exposol – Feira Internacional na noite de domingo, 1º de maio, feriado do Dia do Trabalho. Bons números, excelentes negócios concretizados e atendendo as necessidades tanto dos expositores como dos visitantes. Estes foram os três principais pilares que ajudaram na construção do sucesso da feira, que não havia sido realizada nos dois últimos anos em virtude da pandemia.

O processo de retomada da feira foi de um trabalho muito árduo, como definiu Orlando Klein, gestor da Aprosol. “Obrigado de coração pelo trabalho feito por todos os coordenadores e entidades beneficentes ao longo destes dias. Nossa gratidão também aos patrocinadores que acreditaram que seríamos capazes de realizar a nossa Feira e aos expositores por colocarem seus melhores produtos a disposição do público”, enfatiza.

A prefeita de Soledade, Marilda Borges Corbelini, disse que esta edição é definida como de sucesso, parabenizando os envolvidos e destacando a participação do povo soledadense na feira. “Mostramos mais uma vez o porque somos um povo de gente preciosa, parabéns a cada um dos expositores, visitantes e principalmente os organizadores pelo sucesso da vigésima edição da Exposol”, pontua.

Carlos Rogério Matuella, coordenador de captação e patrocínios, agradeceu a todos os patrocinadores por acreditarem que seria possível a Exposol voltar a ser realizada mesmo após dois anos da feira ser cancelada. “Patrocinar algum evento é investir, mas além disso, acreditar na força que tem a Exposol, chegando aos seus vinte anos”, finalizou.

Esta edição também foi de recorde de público, especialmente no sábado, quando foi registrado o maior público de uma edição da Exposol. Todos os números oficiais ainda não foram contabilizados e serão divulgados após reunião de avaliação. Durante a solenidade de encerramento, também aconteceu o anúncio do concurso para Corte da Exposol 2023: Aline Muniz Pinheiro, como rainha, e as princesas Andrieli Borges dos Santos e Laura Campanha Ortiz Raymundi. Além disso, foi escolhida como Senhorita Turismo, Vitória Bohrer.

A Exposol 2022 – Feira Internacional teve o patrocínio das Farmácias São João, Icatu Seguros, Rio Grande Seguros e Previdência, Sygo Internet, VIBRA, Basso Pancotte, Sicredi, BS Bios, Cotrijal, Benoit, Eisenbahn, SLC Máquinas John Deere, Produza, Agrogen, Banrisul e BRDE, com apoio da Prefeitura de Soledade, Câmara de Vereadores e Cerfox. A produção cultural é de Lucano Cultura e Marketing e realização dos shows da Mundo Livre.