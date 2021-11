Famurs abre inscrições para o Seminário de Comunicação

publicidade

Com o tema “A inovação como ferramenta de desenvolvimento para o município”, a Famurs vai realizar nos dias 10 e 11 de dezembro o Seminário de Comunicação da entidade. As inscrições devem ser realizadas pelo link. As vagas são limitadas e por ordem de inscritos.

O Seminário de Comunicação da Famurs será realizado no Instituto Caldeira (Tv. São José, 455 - Navegantes, Porto Alegre) e vai reunir os principais profissionais do mercado de jornalismo, publicidade, relações públicas e inovação. Nomes como Paulo Sergio Pinto, Rosane de Oliveira, Tulio Milman, Pedro Ernesto Denardin, Zeca Honorato e Rafa Bandeira estão confirmados e vão ministrar palestras.

Temas como relacionamento com a imprensa, impulsionamento nas redes sociais das prefeituras, mudanças nas campanhas eleitorais, legislação, big data e inteligência analítica serão detalhados em palestras e painéis.

O evento é voltado para as equipes de comunicação de prefeituras e órgãos públicos, jurídico das prefeituras, estudantes e profissionais de jornalismo, publicidade e relações públicas, e setores que buscam inovação para as gestões.