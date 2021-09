Famurs lança nova campanha institucional durante jantar dos prefeitos na 44ª Expointer

publicidade

A Famurs lançou na noite da última quinta-feira (9) sua nova campanha institucional para a gestão 2021/2022. O lançamento foi apresentado pelo presidente da Federação e prefeito de São Borja, Eduardo Bonotto e pelo Coordenador de Comunicação da Famurs, Voltaire Santos durante o tradicional jantar de prefeitos da 44ª Expointer.

Para o presidente da Famurs, Eduardo Bonotto, a campanha vai aproximar a entidade dos moradores que vivem nos municípios. “Ninguém mora em um Estado ou pais. Na verdade, todo mundo mora em algum município. É lá que a vida acontece. Onde você estuda, trabalha e convive. Por isso, os gestores municipais são tão importantes. São eles que têm o compromisso de zelar pela sua rua, pelo seu bairro e pela sua comunidade. E quando precisam de mais força para negociar ou cobrar dos governos estadual e federal, por exemplo, eles se unem em associações de municípios em cada região. E para terem ainda mais voz, as associações se unem na federação das associações de municípios do Rio Grande do Sul: a Famurs. E tudo isso só tem um motivo: melhorar a vida dos moradores. Famurs. Quem defende o município, defende você, essa é nossa proposta”, destacou o presidente da Famurs, Eduardo Bonotto durante o evento.

O Coordenador de Comunicação da Famurs, Voltaire Santos, ressaltou a importância de mostrar como a entidade impacta e melhora a vida dos moradores dos 497 municípios do Rio Grande do Sul. “O objetivo da nossa nova campanha é mostrar o protagonismo que a Famurs possui na vida das pessoas que moram em seus municípios. Quando buscamos soluções aqui na Famurs para os prefeitos na área de educação, é a escola que melhora lá no município. Quando atingimos as nossas metas de saúde, é o hospital e o posto de saúde que melhoram seu atendimento lá na cidade. A campanha mostra que além de ajudar diariamente os prefeitos em suas gestões, a Famurs faz a diferença no cotidiano das pessoas que moram em seus municípios”, destacou o Coordenador de Comunicação da Famurs, Voltaire Santos.