FUMSSAR informa que medicamentos fornecidos pelo Estado podem ser solicitados pela internet

A Fundação de Saúde de Santa Rosa, através da equipe que atua na Farmácia Municipal, informa a população que faz uso de medicamentos fornecidos pelo Estado, que a partir de agora, podem realizar a solicitação online destas medicações. O Governo Estadual realizou o lançamento de uma plataforma digital que engloba 113 medicamentos e terapias nutricionais. Os medicamentos disponibilizados são para: agravos como anemias na doença renal, asma, diabetes, dor crônica, doença de Parkinson, doença pulmonar, glaucoma e osteoporose, entre outros. O objetivo é trazer mais praticidade para o usuário do SUS, que recebe o atendimento, sem precisar ir até à Farmácia Municipal.

A primeira solicitação de medicamentos está limitada para pessoas a partir de 18 anos. Além disso, nem todas as medicações foram disponibilizadas para realização do pedido digital, pois algumas requerem exames e perícia mais complexas. O Presidente da FUMSSAR, Délcio Stefan, ressalta que esta é uma ferramenta que vem para auxiliar a comunidade que necessita destes tratamentos, “O acesso é bem simples e você consegue fazer do lugar onde estiver, sem precisar se deslocar até à Farmácia Municipal, somente para fazer a solicitação. Isso também gera mais economia de tempo e dinheiro para o usuário do SUS”.

É importante lembrar, que além da solicitação inicial, é preciso fazer a atualização dos laudos a cada período de tempo, para continuar recebendo os remédios. Após a realização da solicitação digital, o usuário recebe via e-mail e SMS o comprovante do pedido, com número para acompanhamento na própria plataforma. Caso a solicitação for aceita, o usuário precisa levar os documentos originais relacionados ao seu tratamento na Farmácia Municipal e retirar o medicamento solicitado. A Farmácia Municipal de Santa Rosa, fica localizada na Rua Boa Vista, 335, Centro - (2º Andar), junto ao prédio da FUMSSAR. O link para acessar a plataforma da Farmácia Digital RS se encontra aqui.