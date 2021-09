Grupo Inova Serviços Imobiliários realiza live de premiação e inaugura nova filial

publicidade

O grupo Inova, de serviços imobiliários, está há mais de 14 anos consolidada no mercado de imóveis no Rio Grande do Sul. Com 2 filiais em Tramandaí, o grupo inaugura agora, uma segunda loja em Imbé, totalizando 4. O grupo de serviços imobiliários realizou uma live de entrega de prêmios aos corretores, no último dia 6 de setembro.

O grupo possui construtora e escritório de engenharia e arquitetura, atuando desde a legalização de terreno, projeto, construção, design de interiores, além de imoveis de vendas e locação de imóveis. Inova também conta com serviços jurídicos podendo realizar inventários e todo tipo de ação na área do direito também, além de financiamentos imobiliários e bancários.

O ano comercial da imobiliária finaliza em agosto e inicia em setembro, por isso o fechamento do ano no mês de agosto. Mensalmente são entregues os prêmios aos corretores que batem as metas, na live foi entregue o prêmio de mil reais para a meta do mês de agosto e também, os prêmios do ano, incluindo um carro zero km, moto, televisores e viagem para o nordeste.

Ao contrário do que se observou em outros setores da economia, o mercado imobiliário conseguiu atingir bons resultados durante a pandemia. O crescimento é ainda mais crescente no litoral, por conta do trabalho home office, fazendo com que muitas pessoas escolham trabalhar de casa, morando na praia. A mudança de comportamento dos consumidores fez com que tivesse alta no crédito imobiliário.