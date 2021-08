Hospital Vida & Saúde inicia programação do Agosto Dourado com roda de conversa sobre aleitamento

publicidade

O Hospital Vida & Saúde, de Santa Rosa, realizou na última quarta-feira (4) uma roda de conversa sobre aleitamento materno no Banco de Leite do local. A atividade foi organizada pelas profissionais da saúde, e contou com a participação de mães que estão com seus bebês internados nas UTIs Neonatal e Pediátrica. A atividade fez parte da programação do Agosto Dourado na instituição, e também constitui a rede de apoio aos pacientes do Hospital.

Cada mamãe contou sua experiência pessoal e seu vínculo com o processo de amamentação, destacando as dificuldades e o apoio recebido no Banco durante o período de internação dos filhos. “O apoio do Banco de Leite é muito importante! Se não tivesse o Banco eu não saberia nem por onde começar”, conta Maione Leal Lima, mãe do bebê Joaquim, de 1 mês, que está internado na UTI Pediátrica do Hospital.

O Agosto Dourado é uma campanha que simboliza a luta pelo incentivo à amamentação, em que a cor se refere ao padrão ouro de qualidade do leite materno. O mês é dedicado à intensificação das ações de promoção, proteção e apoio ao tema.