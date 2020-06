Incubadora de empresas comemora 10 anos e anuncia números positivos

publicidade

A Incubadora de Empresas da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (Unijuí) – Criatec, comemora neste mês 10 anos de atividades na região de Santa Rosa. O objetivo é fomentar ações e apoiar a formação e a consolidação de microempresas e empresas de pequeno porte, em demandas de interesse da região e da Universidade, nos setores tecnologicamente inovadores e capazes de promover o desenvolvimento. Estas ações, consequentemente, resultam no aumento da renda e na criação de novas oportunidades de trabalho.

Nestes 10 anos, a Criatec Santa Rosa atendeu e acompanhou 31 projetos de negócios, entre eles, das cinco empresas graduadas (Agroworks, Divtec, Gorila, Elede e Simbiozy), seis empresas incubadas atualmente (Hex, Inventus, Químea, Aero, Solti e Avansee) e duas empresas pré-incubadas atualmente (Ideal Engenharia e ImpacTech). Ainda, duas empresas estão instaladas no Polo de Modernização Tecnológica (PMT) da Universidade, ao lado do Parque Municipal de Exposição de Santa Rosa: Bel Vedere e Serttec. Neste período, estas empresas somam um faturamento de R$ 5,3 milhões.

Lucas Escher, analista de negócios e coordenador da incubadora, lembra que, nestes 10 anos, muitas pessoas participaram e continuam contribuindo nesse ambiente de inovação. “Com persistência e um trabalho sério e comprometido, conseguimos alcançar grandes resultados, promovendo um grande desenvolvimento para a região na área do empreendedorismo, voltado a inovação e tecnologia, valorizando talentos existentes e agregando valor aos novos negócios”.

O Pró-Reitor da Unijuí em Santa Rosa, Marcos Paulo Scherer, considera a incubadora como um ambiente que impulsiona ideias inovadoras e oportuniza a criação de novas startups de negócios. Atualmente, são 16 empregos diretos gerados pelas empresas incubadas e pré-incubadas, mais três estagiários remunerados. Além disso, são 23 empregos diretos gerados pelas empresas graduadas e seis empregos diretos pelas empresas no Polo da Criatec. A incubadora soma mais de 800 horas de consultorias, treinamentos e mentorias para as startups incubadas.

Para manter as atividades, a instituição conta com recursos captados através de editais de fomento à inovação e de apoio a startups. Em 10 anos, foram investidos R$ 687 mil, além dos investimentos de fundos privados investidos diretamente pelas startups.

A Criatec funciona junto ao câmpus da Unijuí em Santa Rosa e oferece dez salas privadas e individualizadas para as empresas incubadas, sala de reunião e secretaria, espaço coworking, auditório de palestras e treinamentos e um Fab Lab (Laboratório de Prototipagem e Testes). Além desses espaços, os empreendedores têm a possibilidade de uso dos demais laboratórios e espaços compartilhados do câmpus. Uma das últimas novidades e projetos da incubadora é o uso da área do PMT, transformando em um espaço de incubação externa, onde já se encontram em fase de instalação as duas primeiras empresas.