Indústria de Santa Rosa exporta máquinas agrícolas para o Uruguai

A Imak Industrial, de Santa Rosa, realizou sua primeira venda de produtos para fora do país. O processo de exportação já vem sendo desenvolvido desde o mês de maio, e iniciou a partir da mediação da empresa Regional Trade, liderada por Gerson Lauermann, consultor em comércio exterior, finanças e planejamento de negócios internacionais. As cargas, com destino ao Uruguai, foram embarcadas no dia 17 de julho, 30 dias após a emissão do pedido.

O maquinário agrícola da Imak se destaca pela tecnologia, inovação, qualidade e robustez, o que chamou a atenção do cliente no Uruguai, que demandava de equipamentos agrícolas. Segundo Rogério Richter, gerente comercial da Imak, a presença da empresa em feiras nacionais e internacionais ajudou a alavancar os produtos. “As nossas máquinas já se tornaram bastante conhecidas e o público tem uma boa percepção da qualidade. Isso vai abrindo mercados, possibilitando a expansão para outros países”. Neste pedido, foram entregues produtos como roçadeira, guincho bag, raspo transportador e distribuidor de sementes e fertilizantes.

Desde sua fundação, em 2013, a Imak conta com uma política de expansão para a América do Sul, inicialmente, para a região do Mercosul. Rogério destaca que, dentro do planejamento evolutivo da Imak, a exportação sempre foi uma necessidade. "Neste ano, como os negócios agrícolas estão mais ativos, conseguimos concretizar essa negociação com os clientes uruguaios. A projeção é de que, no segundo semestre, estejamos também no Paraguai". Além disso, a busca constante nos mercados internos e externos de tecnologia aceleram o desenvolvimento de novos produtos e garante uma linha variada de implementos agrícolas com conceitos de qualidade de alto nível.