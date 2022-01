Instituto Bioplanet lança selo socioambiental “Somos todos responsáveis”

publicidade

O selo “Somos todos responsáveis" é uma iniciativa do Instituto Bioplanet. A campanha faz parte das ações para o ano de 2022 e conta com importante parcerias como a Fenasoja 2022 que será lixo zero, com apoio da Bioplanet, Acisap e Sindilojas.

A feira que ocorre entre 28 de abril a 08 de maio trará milhares de visitantes a Santa Rosa, e esta é a forma de preparar a “nossa casa” para recebê-los.

Para aderir ao programa e receber o selo, o estabelecimento paga uma taxa única de R$ 10,00 e deve comprometer-se com a separação dos resíduos gerados para posterior destinação ao Instituto, que irá dar um descarte nobre ao material. A logística de coleta será fornecida pelo Bioplanet, bem como o relatório de impacto de cada estabelecimento participante. Lembrando que a sustentabilidade é o negócio da vez e também, a única alternativa para o planeta.

A campanha permanecerá pré, durante e pós feira e é responsabilidade de todos fazer de Santa Rosa ponto de referência no que diz respeito a gestão de resíduos e negócios de impacto que podem ser replicados mundialmente. Os resíduos coletados são: papel, plástico, metal, alumínio, vidro, eletrônicos e óleo de cozinha.

Os estabelecimentos participantes concorrerão a premiações fornecidas pelo Bioplanet/Reveli - Produtora de Conteúdo, Fenasoja 2022, Sindilojas e Acisap. O sorteio será realizado no primeiro dia da feira, assim como também, a divulgação das empresas participantes e os impactos socioambientais da campanha.