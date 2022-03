Jorge Trevisol em Nova Candelária

publicidade

Na próxima quarta-feia, dia 30 de março, a cidade de Nova Candelária sediará palestra com Jorge Trevisol. O evento, agendado para às 19h30, é gratuito, e ocorrerá nos Pavilhões da Schweinfest.

A Palestra Show é uma realização da Fema, de Santa Rosa, e do Grupo Jaeli, de Nova Candelária, com apoio da Prefeitura de Nova Candelária. Durante o evento ocorrerão sorteios de um Jogo de Gabinete de Banheiro e um Conjunto de Cozinha do Grupo Jaeli. O palestrante Jorge Trevisol já esteve em Nova Candelária em maio de 2019, quando mais de 800 pessoas participaram da palestra.

Na Palestra Show deste ano ele abordará temas como Emoções, Motivação, Trabalho e Conquistas. O ingresso será um quilo de alimento não perecível, um produto de higiene pessoal ou um produto de limpeza. Os produtos arrecadados serão doados para a APAE de Boa Vista do Buricá, Lar Bom Pastor de Boa Vista do Buricá e Lar dos Idosos de Crissiumal.