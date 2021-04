Lançado desafio para estimular soluções inovadoras para a economia local

publicidade

Em tempos difíceis as grandes parcerias, a cooperação e a colaboração podem ser grandes oportunidades para superação e o alcance do desenvolvimento. Com este intuito, foi criado um evento alusivo aos 75 anos do Sicredi Noroeste, em parceria com a FAHOR e a Setrem: o desafio de soluções inovadores para o desenvolvimento da economia local que foi lançado nesta quarta-feira, 28 de abril, no Horizonte Ambiente Empreendedor.

A live de lançamento contou com canais de imprensa e lideranças das instituições promotoras do evento, representadas pelo vice-diretor da FAHOR, Marcelo Blume, pela gerente da Sicredi de Horizontina, Elenice Zingler e pelo coordenador de projetos estratégicos da Setrem, Edinei Steffen. Participaram ainda, o secretário de Desenvolvimento Econômico de Horizontina, Gilmar Quintiliano, a gestora executiva da ACIAP, Bibiane Wehner da Rocha e o coordenador do Ambiente Empreendedor, Fauzi Shubeita, bem como demais professores da FAHOR e representantes do Poder Público.

O objetivo do Desafio de inovação e empreendedorismo é incentivar a criação de soluções inovadoras para desenvolver a economia local na área de ação da cooperativa Sicredi Noroeste, composta por 12 municípios. Envolvendo associados da Cooperativa, podendo ser empresários, profissionais, estudantes, professores, pretende-se estimular o surgimento de soluções inovadoras que fortaleçam negócios de varejo e indústria de bens e serviços locais.

Os interessados em participar do Desafio no formato de maratona (Hackathon), devem formar equipes de até 4 pessoas para participar de todo o processo, que terá 40 horas de muito aprendizado e experiências práticas. As melhores ideias serão premiadas com mais de 50 mil reais somando prêmio em dinheiro, assessoria e apoio para aplicar nos negócios vencedores. O Hackathon será realizado de 10 de junho a 10 de julho e inicia com oficinas e palestras e tem sequência numa série de mentorias para que as equipes tenham orientação de seleção e foco de ideias, modelagem de negócios, design thinking, visibilidade financeira, viabilidade mercadológica, prototipagem. Os mentores serão profissionais das entidades promotoras e convidados, que contribuirão com o projeto e apoio técnico.

Ao final, as propostas serão apresentadas em formato de pitch a uma banca avaliadora, que vai pontuar e definir as propostas vencedoras. As três melhores ideias receberão diversos incentivos para aplicar no negócio, bem como mentorias e incubação nas Incubadoras Tecnológicas da FAHOR ou da Setrem. Todos os participantes receberão brindes dos 75 anos do Sicredi.

As inscrições já estão abertas no site da Sicredi Noroeste RS, da FAHOR e da Setrem e podem ser feitas até o dia 29 de maio.