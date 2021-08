Linha Let’s Rock for Men da Mais Viva Pharma auxilia a rotina de cuidados do homem moderno

publicidade

Pensando em proporcionar uma linha de produtos completa para os homens modernos, a Mais Viva Pharma, Farmácia de Manipulação de Santa Maria, lançou a coleção Let’s Rock for Men. Perfeita para homens urbanos, confiantes e com atitude, ela conta com diversos produtos prontos para serem utilizados na rotina. Com um toque de óleo essencial de menta, a linha proporciona refrescância de forma natural e hidratação dos fios e pelos, além de também contar com ação antisséptica.

Os benefícios da linha são vários. O shampoo de uso diário e o anticaspa limpam, tratam e hidratam os fios – da raiz até as pontas, em todos os tipos de cabelo. Já o shampoo para cabelos grisalhos forma uma camada prateada e luminosa, que protege os fios e proporciona brilho intenso, removendo o amarelado.

Além da higiene diária, a linha Let’s Rock for Men também disponibiliza pomadas para o cabelo. Elas possibilitam a construção de diferentes penteados, sem ressecar os fios, deixando-os tonificados e corrigindo cabelos e pelos rebeldes. Já a espuma de barbear é feita com extrato de aloe vera, alantoína, d-pantenol e óleo de oliva, com propriedades hidratantes e regeneradoras.

Os consumidores podem encontrar a linha completa Let’s Rock for Men e diversos outros produtos no site da Mais Vida Pharma (inserir hiperlink https://www.maisviva.com.br/loja/busca.php?loja=913445&palavra_busca=let%27s+rock ), contando com entrega gratuita para todo o Sul e Sudeste em compras acima de R$ 150,00. A Mais Viva Pharma é registrada na Anvisa - nº 537602.