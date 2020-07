Mais de 24 mil atendimentos na UPA Santa Rosa em 2020

publicidade

Nos primeiros 6 meses de 2020, a Unidade de Pronto Atendimento de Santa Rosa registrou uma redução no número de atendimentos em relação ao ano passado. De janeiro a junho, a Unidade teve 24.898 atendimentos, e no mesmo período do ano passado, foram 30.338. A média de tempo de espera para casos clínicos é de 1 hora e 15min, já que o atendimento de urgência e emergência é prioritário.

O gerente Silvano Cervo destaca que esse ano a redução no número de atendimentos ocorreu em função do coronavírus. "Como os atendimentos de problemas respiratórios e coronavírus estão centralizados no Dom Bosco, tivemos uma redução de atendimentos em 2020". O período de maio, junho e julho, normalmente é de aumento na UPA, mas esse ano está sendo diferente. Os meses de maio e junho, em 2019, tinham média de 5.230 pessoas por mês. Nesse ano, no mesmo período, a média é de 3.230 pacientes. Isso ocorreu em função do atendimento na Unidade Covid-19."Como os atendimentos gerais de sintomas de gripe e problemas respiratórios ficaram centralizados no Dom Bosco, o nosso número de atendimento clínico caiu, com isso, aumentou a porcentagem de urgências".

Umidade, frio e a mudança significativa de clima ao longo do dia, são fatores que desencadeiam uma série de doenças, por isso, Silvano destaca ainda, a importância de as pessoas terem os cuidados redobrados com a saúde. A UPA de Santa Rosa é referência em urgência e emergência para os 22 municípios da 14ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS). Os atendimentos de urgência aumentaram esse ano. Eles representaram 14%, sendo que na mesma época do ano passado, eram 11%.

Para o atendimento cada vez mais qualificado, a equipe com mais de 120 profissionais, está sempre em constante qualificação. Nesses primeiros meses do ano foram realizados diversos treinamentos pois, segundo a Diretora Geral Vanderli de Barros, a rede de urgência, assim como demais setores da Instituição, estão em constante processo de qualificação. “Seguem os protocolos de segurança do paciente, preconizados pelo Ministério da Saúde e pela ONA para a Acreditação Hospitalar”. A Unidade de Pronto Atendimento de Santa Rosa está em funcionamento desde agosto de 2014. Ela é gerenciada pelo Hospital Vida & Saúde e já prestou mais de 349 mil atendimentos em seis anos.