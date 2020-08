Medicina da Unijuí com práticas acadêmicas no HCI

publicidade

A Unijuí e a Associação Hospital de Caridade de Ijuí (AHCI) assinaram, na terça-feira, dia 04 de agosto, um acordo histórico de cooperação, que já vinha sendo construído ao longo dos últimos anos. O objetivo sempre foi a oferta do curso de Graduação em Medicina e das Residências Médicas necessárias à implantação do curso, utilizando os espaços do Hospital como campo de prática aos estudantes.

A partir da assinatura deste acordo, alunos passarão a utilizar estas estruturas, que contemplam atendimento SUS. Eles utilizarão os espaços para práticas acadêmicas, bem como vincular as atuais áreas básicas de residência já em andamento no HCI: Ginecologia, Clínica Médica e Cirurgia Geral, assim como ampliar as vagas no Programa de Residência Médica da COREME – Comissão de Residência Médica da AHCI e estudar a oferta da Residência em Pediatria em consonância com as exigências dos órgãos de regulação para implantação e ampliação do Curso de Medicina em Ijuí e na Unijuí.

Segundo o contrato, as atividades de ensino e supervisão dos estágios e práticas acadêmicas a serem desenvolvidas serão prestadas por médicos do corpo clínico do Hospital, previamente indicados pela FIDENE/UNIJUÍ e referendados por comissão formada entre as duas instituições. Além das questões já destacadas, o contrato prevê adequações nos espaços físicos, que deverão estar concluídos até 28 de fevereiro de 2022, que serão realizados pela Unijuí e pela AHCI. No entanto, as atividades nos espaços do hospital devem iniciar já neste semestre.

De acordo com a Reitora da Unijuí, professora Cátia Nehring, o momento marca o fim de um ciclo e o início de uma parceria que já possui uma longa história, nos diferentes cursos da área de saúde. “Nossos currículos na área da saúde, incluindo o curso de Medicina, tem base importante em consonância com as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), colocando o desafio de contribuir com o avanço da saúde pública para todos nossos cidadãos. São marcas históricas das nossas Instituições, que tem sua base na comunidade regional. Este ato marca efetivamente a ampliação, agora com o curso de Medicina, de nosso papel enquanto instituição formadora e o HCI, enquanto instituição de saúde, para qualificar ainda mais a saúde de nossa região”, observa.

O presidente em exercício do Hospital de Caridade de Ijuí, Cícero Tremea dos Santos, observa que o contrato é muito importante para a comunidade, tendo em vista que objetiva o avanço da medicina e da saúde local, com a formação e aprimoramento de profissionais. “Estamos falando de um curso de Medicina que tem um projeto diferenciado. Quem vai ganhar será toda a população da região, tendo em vista a cobertura que o HCI faz em saúde”, salienta.

Projeto do curso de Medicina envolve outras instituições de saúde da região

O projeto do curso de Medicina envolve um complexo regional de hospitais. O HCI, hospital de referência, e Hospital Bom Pastor e o Hospital de Panambi (os três hospitais foram condição para abertura e autorização do curso de Medicina em Ijuí). Estão ainda neste projeto dois novos hospitais: o Hospital Santo Ângelo e o Hospital São Vicente, de Cruz Alta (em fechamento de convênios).