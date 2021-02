Nova estrutura para exames de endoscopia no noroeste gaúcho

publicidade

A população de Santa Rosa e região têm um novo local para a realização de exames de endoscopia e colonoscopia. A nova estrutura é um investimento da equipe de médicos do Centro de Tratamento do Aparelho Digestivo – CITRADI, localizado no prédio da Imecom.

Atuam no Setor de Endoscopia do CITRADI os médicos André Petter Rodrigues (cirurgião do aparelho digestivo), Fernando Zanchet (coloproctologista), Fernando Manduca (cirurgião de cabeça e pescoço) e Mariana de Wallau (gastroenterologista). O coloproctologista Fernando Zanchet explica que no local são realizados exames de endoscopia e colonoscopia, nasofibrolaringoscopia e cirurgias ambulatoriais. Os atendimentos ocorrem através de convênio com a Unimed ou particular.

“Procuramos estruturar um local amplo, acolhedor, com conforto e privacidade para nossos pacientes. É um espaço diferenciado para a realização dos exames: silencioso, climatizado e com atendimento humanizado, o mesmo propósito que temos no CITRADI”, destaca Zanchet. O paciente é recebido na recepção do CITRADI e quando é sua vez de realizar o exame é levado para a sala de espera do Setor de Endoscopia. O médico faz o encaminhamento até sala de exames. A estrutura possui espaço reservado para o paciente vestir as roupas para os procedimentos. Depois disso, é encaminhado para uma sala de recuperação, com espaço para acompanhantes. A estrutura tem capacidade para realizar 150 atendimentos por mês.

Os aparelhos são novos com cronograma de manutenções periódicas já previstas para garantir a qualidade dos exames. Os agendamentos podem ser feitos no CITRADI ou através do telefone 55 3512-1778 (WhatsApp).