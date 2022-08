Passo Fundo Shopping recebe exposição inédita do único Museu do Automobilismo Brasileiro

publicidade

Em homenagem ao Dia dos Pais, o Passo Fundo Shopping recebe uma mostra dos carros de corrida que fazem parte do acervo Museu do Automobilismo Brasileiro e que será um momento especial e inédito: para comemorar os 40 anos de história da categoria mais antiga em atividade no Brasil. A coleção está em exposição até o dia 14 de agosto no Passo Fundo Shopping.

A mostra conta com carros de corrida da maior categoria do automobilismo brasileiro e estará pela primeira vez aberta ao público na Praça de Eventos, Piso 1. Com a campanha “Paizão Campeão”, o shopping quer celebrar os pais e também oferecer um momento de lazer e emoção para toda a família.

Os modelos em exposição no Passo Fundo Shopping fazem parte da história da velocidade e contam com os famosos Opalas de Ingo Hoffmann, o maior campeão da Stock Car de todos os tempos e Paulo Gomes. Eles integram a coleção de Paulo Trevisan, que possui, aproximadamente 120 carros, na sua grande maioria em condições de pista. O Museu não é aberto ao público, mas apenas em ocasiões especiais e programadas. Essa é a única coleção de carros dessa linha no território brasileiro e deve encantar os apaixonados por corrida, mas também quem gosta do esporte e da história.

A ação foi preparada para a família e promove ação inédita. “O Museu do Automobilismo Brasileiro é um tesouro nacional e nós queremos compartilhar com todos vocês. Conhecer de perto esses carros será como sentir parte das competições e reviver as emoções de corridas históricas”, destaca José Leal, Gerente Geral do Passo Fundo Shopping.

Opções de presentes para a data

Quem aproveitar a exposição no Passo Fundo Shopping também poderá ir em busca do presente para o Dia dos Pais. Neste ano, as lojas já se preparam com as melhores opções kits personalizados e itens para combinar entre pais e filhos. Vinhos, roupas, calçados, chocolates e até mesmo eletrônicos estão entre as opções que mais devem ser procuradas este ano.

A campanha “Paizão Campeão”, objetiva entregar a mostra dos carros de corrida como presente para todos os visitantes com a possibilidade para registros entre pais e filhos em ambientes instagramáveis, mostrando o que o Dia dos Pais reflete: paixão e momentos felizes compartilhados. “Conseguimos unir as melhores opções de presentes com uma exposição que vai marcar este ano para muitos pais e filhos. Será um período de emoção, boas compras e muito lazer”, comenta Leal.

Sobre o Passo Fundo Shopping

Inaugurado em novembro de 2018, é o maior shopping da região Norte do RS, com mais de 170 operações, ampla Praça de Alimentação, restaurantes, cinema com 5 salas de última geração, alameda de serviços, academia, supermercado e 1800 vagas de estacionamento. São 60.000m2 de área construída, 30.000 de ABL, em uma área de 75.000m2 de terreno. O shopping é 100% acessível, pet friendly, com área externa para lazer e ainda disponibiliza pontos para recarga de carros elétricos. Desde 2022, o empreendimento conta com a chancela da COMERC Energia, certificação internacional de sustentabilidade.