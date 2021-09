Pelotas recebe disputas de Simples e Duplas no Super Tênis RS

publicidade

A terceira etapa do Super Tênis RS inicia nessa sexta-feira, 10 de setembro, em Pelotas. O Parque Tênis Clube e o Dunas Clube, receberá as partidas das categorias Seniors, Classes e Infantojuvenil. Nesta edição, pela primeira vez, além da disputa de Simples também serão realizados os jogos de Duplas. A organização do evento também vai garantir uma premiação total de R$ 6.200,00 para esta etapa, sendo dividida de forma idêntica para Masculino e Feminino. O Campeão da categoria 1ª Classe Simples receberá R$ 1.400,00. Já o vice, R$ 700,00. Nas Duplas, o vencedor da Primeira Classe receberá R$ 700,00 e os vices R$ 300,00.

Além dos jogos, o evento também terá uma atração musical na noite de sexta-feira, com o músico Sandro Martins, vocalista da banda Sargento Garcia estará se apresentando no Dunas Clube. E no sábado, a partir das 18 horas, estará com seu show no Parque Tênis Clube. A apresentação será gratuita para os participantes. A ideia da organização é que o torneio não seja somente uma competição, mas também uma oportunidade de lazer, amizades e congraçamento.

"Estamos muito ansiosos pelo evento pois tudo está sendo feito com muita dedicação entre os dois clubes aqui da cidade. Idealizamos nesta edição a disputa de Simples e Duplas, o que também deve atrair as atenções de todos. Temos certeza que vai ser um sucesso, com a previsão do tempo favorável também. Além disso, teremos música ao vivo na sexta e sábado, o que vai deixar o evento ainda mais bonito", disse Mauro Mattos, treinador do Dunas Clube.

O Super Tênis é apresentado por Água Cristal da Terra e tem o patrocínio de Frontec. A promoção é da Associação Leopoldense de Esporte e Cultura (ALEC). O apoio local é da Oral Unic, Rabasa Corretora de Seguros, Toyota Savarauto, Verissimo Arquitetos, Sulpar e Átrios. A competição tem financiamento do Governo do Estado, por meio da Lei de Incentivo e Fundo – Pró-Esporte RS da Secretaria do Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul. O Super Tênis RS é oficializado pela FGT.