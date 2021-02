Prefeitura de Passo Fundo discute alternativas para setor de eventos

publicidade

"É preciso enfrentar, com responsabilidade e compromisso, este problema econômico e social”, disse o prefeito de Passo Fundo, Pedro Almeida, aos empresários e representantes do setor de eventos que participaram de uma reunião, na sexta-feira (12), na Prefeitura. Organizada após a entrega de um documento ao Governo do Estado solicitando a revisão dos protocolos sanitários que torne possível a liberação de eventos corporativos e sociais, a atividade foi acompanhada também por secretários municipais e pelo comandante do 3º RPMon, tenente Coronel Volnei Ceolin.

O prefeito reforçou que a Administração Municipal é sensível à reivindicação dos organizadores de eventos, que estão com suas atividades suspensas desde o primeiro semestre de 2020, mas que a competência de permitir a flexibilização das medidas de distanciamento social é do Estado. “Nós entregamos um documento ao governador, Eduardo Leite, manifestando a preocupação com a economia e o fechamento de postos de trabalho que vem sendo registrados em função destas categorias ainda estarem com suas ações interrompidas. É uma situação bastante complexa para todos”, ponderou Pedro.

Na reunião, o chefe do Executivo explicou quais são as atribuições legais da Prefeitura, a partir da instituição do sistema de bandeiras e de cogestão entre Estado e municípios, além de apresentar alguns números relativos às ações de fiscalização feitas pelo Poder Público, em parceria com a Brigada Militar. “Preconizamos um trabalho de prevenção e orientação. Por isso, a força-tarefa criada para essa finalidade intensificou as fiscalizações e realizou, desde março do ano passado, quase 11 mil abordagens em todo o município”, comentou o prefeito, apresentando ainda outros indicadores.

Durante a reunião, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Diorges Oliveira, que participou da atividade com o Governo do Estado, apontou a necessidade de que os representantes deste setor se organizem para construir, de forma coletiva, protocolos sanitários que possam ser ajustados aos decretos Estaduais e as legislações vigentes que estabelecem as medidas para o distanciamento social. “Esse é um ponto importante. Muitos segmentos sofreram e ainda enfrentam os impactos econômicos da pandemia, mas quando há união fica mais fácil de se trabalhar”, observou ele.

Neste sentido, o prefeito colocou as estruturas das secretarias de Saúde e de Desenvolvimento Econômico à disposição do setor para a construção de protocolos que possam atender às determinações sanitárias. “É uma alternativa que podemos construir juntos enquanto damos sequência a campanha de vacinação e trabalhamos para receber novas doses que nos permitam ampliar a imunização da nossa população. A Prefeitura tem interesse em retomar o desenvolvimento econômico, assim como tem trabalhado para preservar vidas”, reiterou Pedro.