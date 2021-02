Produtos naturais para um melhor noite de sono

publicidade

A qualidade do sono faz muita diferença no cotidiano e em diversos aspectos da saúde humana. Ao possuir dificuldade para dormir, acordando muitas vezes durante a noite ou não conseguindo pegar no sono, várias pessoas desenvolvem ansiedade e estresse. No contexto da pandemia esse cenário se tornou ainda mais frequente. Pensando nisso, a Mais Viva Pharma, de Santa Maria, desenvolve uma grande variedade de ativos para auxiliar na qualidade do sono.

De acordo com a farmacêutica Juliana Mascarenhas, é possível observar muitos clientes com relatos de estar trocando a noite pelo dia, o que está acontecendo principalmente por causa dos trabalhos home office. "Estamos perdendo a noção dos dias por estar muito em casa e nosso cérebro também perde essa noção. Algumas pessoas desregularam completamente seu ciclo de sono", salienta Juliana.

Para pessoas que sofrem alteração no seu relógio biológico, a Mais Viva Pharma possui a melatonina, que busca auxiliar a redefinir o horário de sono. A melatonina deve ser ingerida 30 minutos antes de dormir. Outro ponto importante é desligar os aparelhos eletrônicos, principalmente o celular, pois a luz azul desses aparelhos contribui para a deficiência na produção natural de melatonina, que é um hormônio que regula o sono.

Já aqueles que tem dificuldade para relaxar e adormecer, podemos associar a melatonina com o Gaba, que é um neurotransmissor inibitório que vai proporcionar um relaxamento, auxiliando na indução do sono. A farmácia também possui outros ativos naturais na forma de capsulas ou gotas, como a valeriana e a passiflora, ativos fitoterápicos com ação calmante e sedativa.

Algumas alterações no sono acontecem por conta de situações de estresse e ansiedade, pois ocorre uma alteração na produção de cortisol. Para resolver isso, é possível fazer uso de ativos, como saffrin e serenzo. Outra opção é a pinetonina, um bland de óleos essências com a ação calmante e relaxante. A apresentação nasal da Mais Viva Pharma também proporciona benefícios para o sono, assim como o rollon para passar nas têmporas e pulsos, além do spray que pode ser colocado no travesseiro, para auxiliar em um sono mais tranquilo.