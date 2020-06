R$ 2,4 milhões em investimentos para a Fenasoja 2020

publicidade

Considerada uma das maiores feiras multissetoriais do Rio Grande do Sul, a Feira Nacional da Soja (FENASOJA) é vista como um dos principais agentes de desenvolvimento da região Noroeste do Estado. Neste ano, ocorrerá de 27 de novembro a 06 de dezembro, em Santa Rosa, com investimentos em infraestrutura que ultrapassam a marca de R$ 2,4 milhões. Os valores são oriundos de recursos próprios, patrocinadores e parcerias.

A data precisou ser alterada em função da pandemia do Covid-19, mas o planejamento e a execução dos projetos continuam. “O parque está remodelado, são obras que irão qualificar a estrutura para os visitantes e permanecerão para o uso da comunidade, após o termino da feira”, conta o presidente da Comissão de Infraestrutura, Daniel Dallalba.

Uma das novidades é a Arena Fenasoja, local coberto para mais de 12 mil pessoas, com uma estrutura de 3,5 mil metros quadrados. Um espaço totalmente personalizável e de grande utilização nas atrações culturais e de entretenimento. “Além da FENASOJA 2020, onde os visitantes poderão conferir diversas atrações artísticas nacionais e locais, o lugar deverá ser utilizado pela comunidade para atividades recreativas e de entretenimento. Para a Arena tivemos um investimento significativo de R$ 1,1 milhão”.

O Espaço da Cultura também terá novidades. Recebeu um investimento de R$ 110 mil para sua nova estrutura. Um ambiente coberto de 400 metros quadrados terá um palco para apresentações culturais e, também, será permanente para uso da comunidade. Além disso, será construído um novo pavilhão, com um investimento de R$ 370 mil. Este recurso é das três feiras locais: FENASOJA, Indumóveis e Encontro Estadual de Hortigranjeiros.

Os pontos de bebidas e alimentação ganham uma nova área. “Diferente dos outros anos, este contará com mais pontos de alimentação e bebidas. O Mirante é um novo espaço gourmet com comidas diferenciadas, como árabes e japonesas, por exemplo. Esse local, contou com um investimento de R$400 mil”, revela. O Mirante também terá 40 novos banheiros, masculinos e femininos.

Durante os dez dias de feira, o público poderá conferir as novidades no Parque Municipal de Exposições Alfredo Leandro Carlson. Quem circular pelo parque, encontrará inúmeros pontos de descanso. Foram instalados mais de 400 bancos, fixos, que incrementam a estrutura do próprio parque. A rede elétrica também passou por reparos e melhorias. O estacionamento terá 200 novas vagas novas.