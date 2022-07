Rede de Farmácias São João está entre as cinco maiores marcas do RS pelo oitavo ano consecutivo

publicidade

A marca Farmácias São João está cada vez mais presente na vida dos gaúchos e demonstra o compromisso da Rede em oferecer o melhor para quem entra em uma das mais de 900 filiais. Prova disso, é que, pelo oitavo ano consecutivo, a empresa aparece como uma das cinco maiores marcas do Rio Grande do Sul no Top Of Mind RS/2022, divulgado pelo Grupo Amanhã, na noite desta quinta-feira (28), em Porto Alegre.

A pesquisa pioneira no Brasil, uma espécie de Oscar das marcas mais lembradas pelo consumidor, é realizada pela Revista Amanhã há mais de três décadas. Pessoas de todas as regiões do estado são questionadas sobre: Qual empresa vem à cabeça, ao pensar em produto ou serviço? Cerca de 37 mil marcas já foram lembradas pela população gaúcha e na pesquisa deste ano a São João aparece novamente em grande parte das citações espontâneas, ou seja, no questionamento sem especificar o segmento.

“Esse é o reconhecimento de um trabalho feito com muitas mãos. Um trabalho árduo, mas realizado com alegria e dedicação permanente. Em nome dos mais de 15 mil colaboradores que fazem parte da família São João, agradecemos a cada cliente gaúcho que confia na nossa marca. Este prêmio nos dá ainda mais motivação e chancela a nossa crença de que servir é a melhor oportunidade que temos”, afirma o presidente da Rede de Farmácias São João, Pedro Henrique Kappaun Brair.

Conhecida pelo jeito inovador de expandir, a São João caminha para atingir mil filiais e encurtar distâncias entre lojas e clientes, numa trajetória de expansão além de medicamentos, o que engloba hoje linhas completas de mercadorias de conveniência e produtos de consumo diário, para facilitar a rotina dos consumidores. “Acreditamos e estamos investindo para popularizar essa que é uma tendência mundial. Queremos que nossas cidades também conheçam os benefícios do modelo de farmácia que contempla uma ampla diversidade de produtos e serviços. O tempo das pessoas está cada vez mais precioso e é nosso papel estarmos atentos às necessidades sempre buscando alternativas. Isso é valorizar e satisfazer o cliente, proporcionando economia de tempo, de dinheiro, redução de estresse e consequentemente promovendo saúde”, ressalta o presidente da São João.

Toda essa transformação, com a oferta das mais variadas categorias de produtos, faz da São João um estabelecimento global, aliada à reinvenção do mercado farmacêutico, obedece às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e todos os produtos e serviços comercializados nas filiais da Rede são autorizados pela agência reguladora. Ser Top of Mind é o reconhecimento aos diversos serviços, à gama de atendimentos farmacêuticos oferecidos e à função que a farmácia assumiu como protagonista na atenção primária da saúde da população.

“Aquele papel, do começo das farmácias comunitárias, com foco nos atendimentos em saúde, ganhou força durante a pandemia e mostrou o quanto as farmácias podem contribuir com a população e com o sistema de saúde do país. Buscamos sempre fazer o melhor, inovar e contribuir para o desenvolvimento e a qualidade de vida das comunidades onde estamos presentes”, disse o presidente.

A São João investe na ampliação dos serviços farmacêuticos, com os avanços na área da saúde, a evolução dos equipamentos e o surgimento dos exames conhecidos como testes laboratoriais remotos, que ressignificaram o processo de triagem e diagnóstico devido a segurança e praticidade. O trabalho qualificado dos profissionais, em clínicas farmacêuticas modernas com equipamentos de última geração dentro das lojas, permite rastrear e monitorar diversos problemas de saúde com resultados em apenas 15 minutos. As principais vacinas existentes no mercado, que oferecem proteção contra uma série de doenças para todas as idades, também estão disponíveis nas filiais.

“Nosso projeto como empresa engloba os pilares de saúde, desenvolvimento econômico regional, geração de emprego e renda, inovação e ações de responsabilidade social. Nosso propósito, acima de tudo, é de servir e melhorar a vida das pessoas”, finaliza o presidente da São João.

Pesquisa completa Top Of Mind

As empresas vencedoras da principal categoria do Top Of Mind RS/2022 foram: Tramontina, Gerdau, RBS, Renner e Farmácias São João. O levantamento capta a lembrança espontânea dos gaúchos em um universo de entrevistados que espelha a população, de acordo com variáveis de sexo, classe social e idade apuradas pelo IBGE. A pesquisa completa está no site: amanha.com.br

Sobre a São João

A Rede de Farmácias São João está presente em mais de 200 cidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Com mais de quatro décadas de história, tem como compromisso: “Cuidar da sua saúde é nossa missão”.

O atendimento ainda conta com um aplicativo, o maior em número de lojas integradas na região Sul do Brasil, para oferecer mais comodidade ao cliente através do uso do celular. No APP da São João, além de todos os produtos disponíveis na Rede, tem as opções de compre e retire na loja, receba em casa, ofertas exclusivas e como encontrar a filial mais próxima.

Até o primeiro semestre de 2023 a empresa prevê a inauguração de um novo centro de distribuição, na cidade de Gravataí/RS, com uma significativa ascensão na operação de logística. Com investimento superior a 200 milhões de reais, a Rede vai gerar mais de 600 novos empregos diretos.