Santa Rosa conta com equipe de apoio e monitoramento COVID-19

A Fundação Municipal de Saúde de Santa Rosa, através da Atenção Básica criou no ano passado a Equipe de Apoio e Monitoramento à Pandemia - COVID-19. Esse serviço iniciou para auxiliar no enfrentamento ao coronavírus, acompanhar os casos e mensurar os dados da doença no município.

O serviço conta com uma equipe multidisciplinar, composta por 06 pessoas, 04 Técnicos de Enfermagem e 02 Educadores Físicos, médico, dentista, auxiliar de saúde bucal, entre outros. O acompanhamento é diário dos casos suspeitos e positivos remotamente. Para o presidente da FUMSSAR, Délcio Stefan, este é um importante serviço oferecido neste momento de pandemia, “Através da Equipe de Apoio e Monitoramento, conseguimos acompanhar o quadro do paciente e orientar de maneira correta o que fazer, onde ir, e como evitar que o vírus se espalhe, além de mensurar o número de casos diários, semanais e mensais em Santa Rosa”.

A equipe recebe os dados dos pacientes com sintomas gripais após consulta no Hospital Abosco ou em alguma das Unidades Sentinelas. Através destes dados, a equipe contata o paciente através do número de telefone indicado no cadastro e inicia o monitoramento do mesmo, agendando o teste quando necessário e orientando quanto ao isolamento do usuário e de seus familiares. As farmácias e laboratórios encaminham os resultados dos testes para a equipe que dá continuidade no acompanhamento das pessoas que positivam. Após 14 dias de isolamento, o paciente recebe alta pela equipe.

A Equipe de Apoio e Monitoramento é também responsável por informar diariamente para a Vigilância, os dados atualizados que constam no Boletim COVID-19 que é publicado todos os dias no site da FUMSSAR. O trabalho da equipe ocorre de segunda a sexta-feira das 07h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30. As orientações técnicas do monitoramento são de acordo com notas técnicas do Ministério da Saúde e a Nota Informativa 30 COE/SES – RS.

Informações COVID:

População total (conforme dados do estado): 72.919 habitantes em Santa Rosa

Dados do vacinômetro até ontem, total de D1 = 28.797 essa quantidade corresponde a 39,4% da população vacinada e D2= 10.468 corresponde a 14,3% da população. Total de doses aplicadas: 39.265

Grupos já imunizados:

- Profissionais de Saúde

- Idosos

- Pessoas com Comorbidades elencadas pelo MS a partir de 18 anos

- Trabalhadores da Educação (Ensino Infantil até Superior - Técnico e Profissionalizante)

- Pessoas com Deficiência Permanente

- Pessoas em Situação de Rua

- População Privada de Liberdade

- Profissionais das Forças de Segurança e Salvamento

- Trabalhadores de Transporte Coletivo

- Caminhoneiros

- Gestantes e Puérperas (Em andamento)

- Pessoas por faixa etária (a partir de 51 anos)

A expectativa para as próximas semanas, conforme chegarem novas doses, é avançar na vacinação por faixa etária.