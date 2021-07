Santa Rosa tem três pontos para descarte de lâmpadas

publicidade

Na hora do descarte, uma lâmpada fluorescente não pode ser colocada junto do lixo comum. O mercúrio liberado quando o objeto se rompe põe em risco a saúde da população e do meio ambiente, pois é um metal tóxico até em pequenas quantidades. Para organizar a coleta e destinação correta do material, desde 2017 a Associação Brasileira para a Gestão da Logística Reversa (Reciclus) instala pontos de descarte por todo o país. Em Santa Rosa, a população possui três opções.

A direção da empresa Foco fez questão de entrar na campanha e colocou recentemente um ponto de coleta dentro da loja do centro e também na unidade da Timbaúva. Desde abril desse ano, a Foco já recolheu mais de seis mil lâmpadas para reciclagem. Adilson Petri, da Foco destaca que toda a comunidade pode guardar as lâmpadas para fazer o descarte correto, “Pode descartar todo tipo de lâmpada, desde aquelas fluorescentes grandonas até as LED ou bolinha. É gratuito e está sempre disponível, e recolhemos também as quebradas, desde que sejam entregues em uma caixa de papelão”.

Após o recolhimento, as lâmpadas seguem para Santa Catarina, onde os componentes são separados e descontaminados. O vidro e pó fosfórico são utilizados na fabricação de cerâmica e azulejos, o plástico é revendido para segmentos industriais e os componentes metálicos vão para a indústria automotiva e de fundição. Caso a lâmpada não seja descartada corretamente, o mercúrio liberado pode poluir a água, solo e o ar. Caso seja ingerido direta ou indiretamente (através de animais contaminados), pode desenvolver toxidade nos rins, sistema nervoso e sistema cardiovascular. Em Santa Rosa também tem uma urna de coleta no mercado Stock Center.