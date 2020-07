Santa Rosa terá sessão de cinema drive-in

publicidade

No dia 26 de julho, Santa Rosa terá a primeira sessão de cinema drive-in. Promovida pelo Sesc/RS, a ação faz parte do projeto Cine Sesc Drive-In em parceria com prefeituras e entidades de cidades do interior gaúcho. O cinema drive-in surge como uma alternativa em tempos de pandemia, e a sessão, que acontecerá no estacionamento do Supermercado Stock Center de Santa Rosa, já está com os ingressos esgotados.

A ideia vem sendo desenvolvida desde março. O Gerente do Sesc Santa Rosa, Edson Flores de Campos, conta que a equipe começou a pensar em alternativas a partir do momento em que as atividades começaram a ser reduzidas em função da pandemia. “Em razão dos protocolos de saúde, começamos a discutir internamente as opções que poderíamos ter para atender uma população sedenta por cultura, e o Cine Drive In foi uma opção”.

A sessão vai ocorrer com atenção a todas as medidas de segurança indicadas. Segundo Edson, o número máximo será de 75 de veículos com 4 pessoas por carro, todas com máscaras. “Será mantido um distanciamento entre cada veículo e a Fundação Municipal de Saúde estará disponibilizando álcool em gel e máscaras”. Para o pedido de lanches, será disponibilizado um número de WhatsApp e as entregas serão feitas no carro, sem a necessidade de os ocupantes saírem do veículo.

O cinema está presente nas atividades culturais do Sesc desde 1970, com origem no Departamento Nacional do Sesc. Edson destaca que a proposta é promover e valorizar a linguagem audiovisual e aproxima-la do maior número de pessoas possível. “Conseguimos multiplicar a cultura audiovisual, fortalecendo a visão crítica do público”. O Cine Drive-In foi sucesso nos anos 70 e agora retorna como alternativa segura para levar o cinema à população. Em Santa Rosa, a ação conta com o apoio do Encontro Estadual de Hortigranjeiros, Stock Center, Pipo Truck, Cine Globo, Metalúrgica Marks, Sicredi, Sindilojas Fronteira Noroeste, Senac-RS, Unopar, Fundação Municipal da Saúde e Brigada Militar.