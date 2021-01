Santo Cristo é a cidade que mais exportou erva-mate para Argentina em 2020

publicidade

De acordo com dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), a cidade de Santo Cristo foi a maior exportadora de erva-mate para a Argentina durante o ano de 2020. A erva exportada é do tipo cancheada, que está no início do processo de industrialização. Esse material será utilizado para fazer erva de chimarrão e outros produtos. O valor exportado pelo município foi de US$ 2 milhões, equivalente a 1,9 milhões de quilos, sendo que o total de exportação da erva mate cancheada pelo Brasil foi de 12 milhões de quilos, resultando em US$ 13,8 milhões. Essa conquista contribui para a geração de valor adicionado no município e mostra a importância desse produto para a economia do sul do Brasil.

A Regional Trade é que realiza o processo de exportação da erva-mate de Santo Cristo. Ela é uma Empresa Comercial Exportadora (ECE) e, devido aos parceiros comerciais que possui, foi possível atingir a primeira posição no ranking. Segundo a base de dados do MDIC, em 2019, foi exportado para a Argentina apenas 1 milhão de quilos e US$ 1,6 milhões de erva cancheada. Para Gerson Lauermann, diretor de operações da Regional Trade, o crescimento exponencial para o ano de 2020 ocorre pelo aumento da demanda interna de erva por conta da pandemia, que fomentou o consumo de mates individuais. Outro ponto que evidencia esse crescimento é a reexportação que a Argentina faz desse produto agrícola produzido no Brasil.

A erva-mate tem um cultivo de baixo impacto ambiental e possui bom aproveitamento de mão de obra para colheita e processamento da folha verde. De acordo com Lauermann, um aspecto que impacta economicamente esse setor, é que o consumo do produto aumentou no mundo todo, não somente para erva de chimarrão, mas para diversos outros fins. A exportação brasileira de erva-mate e derivados em 2020 para o mundo foi de 49 milhões de quilos e US$ 87 milhões, um dado que mostra como esse impacto contribui para a economia brasileira.