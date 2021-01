Santo Cristo é o maior produtor de leite e de suínos do estado

publicidade

O município de Santo Cristo é um dos destaques no levantamento divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), referente à produção agrícola dos 497 municípios gaúchos. Os dados apresentados pela pesquisa são sobre a produção de 2019 e mostraram que a cidade é a maior produtora de leite e suínos do Rio Grande do Sul. Como a produção local é essencialmente agrícola, o resultado dessa pesquisa mostra como o setor impacta positivamente na economia, assegurando o sustento das famílias dos agricultores e a sua permanência no interior.

Confirmando os dados da Radiografia da Agropecuária Gaúcha 2020, da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do governo do Estado, a suinocultura aparece com mais de 138 mil cabeças. O municípios que aparece na segunda colocação possui 90 mil cabeças de suino. Já as matrizes, contabilizam mais de 22 mil, uma diferença maior que quatro mil em relação ao segundo colocado no ranking. Santo Cristo possui 15 unidades de produção de leitões (UPL), além de 34 granjas de terminação ou engorda. O setor também não para de crescer, pois conta com granjas que estão em fase de conclusão e ampliação de suas instalações.

Segundo os dados do IBGE, são produzidos 142 mil litros de leite por dia e 52,1 milhões de litros ao ano, mais de 600 mil litros a mais que o segundo colocado. Isso demonstra o impacto da produção local e a boa posição de Santo Cristo em relação aos outros municípios produtores de suínos e leite. Outro aspecto importante é a produtividade do rebanho, que possui o quinto maior conjunto de vacas ordenhadas, totalizando 11.473 animais. De acordo com dados municipais, a atividade leiteira é realizada por cerca de 400 famílias. Para Adair Philippsen, prefeito de Santo Cristo, essa conquista demonstra o impacto da produção agrícola nos mais diversos setores, contribuindo na abertura e manutenção de postos de trabalho.

Para apoiar os produtores, o programa Invista Mais em Santo Cristo oferta serviços gratuitos de máquinas, para obras de melhoria na estrutura produtiva das propriedades e para a implantação de novas construções. Cada produtor pode, por lei, solicitar a cada quatro anos, o uso de 80 horas de serviços . Nos últimos quatro anos foram prestados mais de quatro mil horas.

O prefeito afirma que os números representam a força do setor. “A criação de suínos e de vacas de leite faz parte da tradição do município. E o trabalho, a dedicação e o esforço são características de nossa gente, que está de parabéns por mais esse importante reconhecimento”, ressaltou. A criação de suínos e de gado leiteiro reflete a história da cidade com essas duas atividades que tomam frente da economia local.