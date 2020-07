SESC promove ação solidária no Noroeste gaúcho

publicidade

O Sistema Fecomércio – RS/Sesc/Senac, através do programa Mesa Brasil, lançou a campanha Futebol Tá na Mesa – seja um doador campeão. A ação pretende unir os torcedores da dupla Gre-Nal e a comunidade em geral para levar solidariedade a entidades do interior do Rio Grande do Sul, durante a pandemia. A cada 20 quilos de alimentos doados, será distribuído um cupom para concorrer a camisetas, chuteiras e luvas autografadas por jogadores da dupla.

A campanha abrange as cidades de Cruz Alta, Santa Rosa, Santo Ângelo e São Luiz Gonzaga. Os alimentos vão ser arrecadados até 8 de agosto e irão beneficiar as Apaes de todas as cidades participantes, a Sabeve e do Lar Bom Abrigo, em Ijuí; Abefra, em Santa Rosa; Lar Escola, em São Luiz Gonzaga; Lar do Idoso de Santo Ângelo e Asilo Santo Antônio e Liga de Combate ao Câncer, de Cruz Alta, além de demais entidades da região cadastradas no Mesa Brasil Sesc.

O diretor do Sesc/Senac do Rio Grande do Sul, José Paulo da Rosa, destaca que as expectativas para a campanha são boas. “Trabalhar em parceria sempre foi muito importante e, neste momento de pandemia, isso se sobressai ainda mais quando falamos em solidariedade. Estamos muito otimistas com esta campanha”. Os prêmios sorteados a quem realizar as doações englobam camisas, chuteiras e luvas autografadas por jogadores consagrados do Grêmio e do Internacional. O sorteio será feito no dia 9 de agosto, durante uma live transmitida através da página do Sesc/RS no Facebook.

O Mesa Brasil Sesc é uma rede permanente de solidariedade que atua desde novembro de 2003 no Rio Grande do Sul, com o objetivo de evitar o desperdício de alimentos e diminuir as carências nutricionais da população. Para alcançar essas metas, o programa conta com o apoio de empresas, entidades sociais e voluntários. Os beneficiados são, prioritariamente, pessoas em situação de vulnerabilidade social e nutricional, assistidas por entidades sociais cadastradas.

A campanha Futebol Tá na Mesa – Seja um Doador Campeão! é uma parceria do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac, Instituto Dunga de Desenvolvimento do Cidadão e Seleção do Bem 08. As doações podem ser feitas até o dia 8 de agosto nas unidades do Sesc e do Senac nas cidades de Cruz Alta, Ijuí, Santa Rosa, Santo Ângelo e São Luiz Gonzaga.