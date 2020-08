Sessões de Cine Drive-in em Santa Rosa

publicidade

O Clube Fenasoja, em parceria com o SESC e o Cine Globo, promove sessões de Cine Drive-in, neste final de semana, em Santa Rosa. O evento, que será realizado na Arena Via Certa, no Parque Municipal de Exposições Alfredo Leandro Carlson, deverá respeitar todas as medidas estipuladas pelas autoridades de saúde, em relação a pandemia da Covid-19.

Na programação está prevista a exibição de três filmes: Coringa, O Vendedor de Sonhos e Pé Pequeno. O presidente da comissão de Promoções da Fenasoja 2020, Miguel Nedel, comenta que a expectativa é de receber 200 carros por noite. "Nossa ideia é proporcionar uma experiência diferenciada para a comunidade, oportunizando o acesso a cultura. O ingresso terá o preço acessível de R$ 15 por veículo", comenta. Além disso, é solicitado que cada pessoa faça a doação de 1kg de alimento. Integrantes do Clube Fenasoja não pagam ingresso.

Os ingressos, que serão limitados, podem ser adquiridos no Cine Globo ou no aplicativo do cinema. Segundo Miguel Nedel, na entrada do Parque será aferida a temperatura das pessoas. "Além disso, os participantes apenas poderão sair do carro para ir ao banheiro", destaca.

Nas três noites de evento o público poderá comprar refeições. Estará a disposição da comunidade, em food trucks, bebidas e lanches como hambúrguer e pipoca gourmet. A pessoa será atendida por garçons, sem precisar sair do carro. O evento conta com o apoio da Prefeitura e da Fundação Municipal de Saúde de Santa Rosa.

Programação:

21/08 - 20h - Coringa

22/08 - 20h - O Vendedor de Sonhos

23/08 - 19h - Pé Pequeno