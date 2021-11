Sicredi União RS/ES inaugura novo prédio da agência em Santo Cristo

publicidade

A Sicredi União RS/ES inaugurou o novo prédio da agência em Santo Cristo na segunda-feira, dia 25/10, na rua Padre Adolfo Gallas, 363. A equipe de mais de 20 colaboradores está atendendo nesse novo endereço. A agência possui um ambiente pensado para oferecer conforto, proximidade e interação entre os associados, com Espaço Café, local de convivência e interação.

“Tudo para proporcionar o melhor atendimento para o associado. A nossa essência é proporcionar um atendimento diferenciado, olho a olho, corpo a corpo para que todos se sintam à vontade”, disse Valtencir Rogério Mallmann, gerente da agência Santo Cristo.

Ideal tanto para as transações financeiras, quanto para os associados fazerem negócios, o novo espaço preserva a padronização nacional das agências do Sicredi, o que é fundamental para que a instituição financeira proporcione uma experiência única em todos os lugares do Brasil. “É uma grande satisfação poder entregar à comunidade de Santo Cristo, onde estamos há 33 anos, essa nova agência. Uma obra feita com todo carinho para os associados e comunidade, para que juntos possamos continuar desenvolvendo a comunidade de forma próspera”, afirmou Sidnei Strejevitch, Presidente da Sicredi União RS/ES.

E para estar cada vez mais à disposição dos associados, além das agências físicas, o Sicredi oferece também uma múltipla rede de canais, como aplicativo, internet banking, redes de autoatendimento e WhatsApp 51 3358 4770. Quer saber mais, nos acompanhe nas mídias sociais da Cooperativa.