Sonho de Natal em Canela terá arrecadação de alimentos

A próxima edição do Sonho de Natal, em Canela, também será beneficente. O evento, marcado para ocorrer entre 22 de outubro e 9 de janeiro, irá arrecadar alimentos, que serão repassados a famílias em vulnerabilidade socal no município.

A ideia da prefeitura é de que cada tickect comercializado renda um quilo de alimento. A ação foi proposta pelo secretário de Turismo, Ângelo Sanches: “Ao longo de sua história o Sonho de Natal sempre teve uma participação comunitária muito forte. E com o avanço da vacinação e a retomada gradativa da economia, nada mais justo do que revertermos benefícios para aqueles canelenses que realmente necessitam”, afirmou.

“O desemprego atingiu muitos canelenses que estão passando por sérias dificuldades e precisam do suporte do poder público para manter algumas necessidades básicas como a alimentação e higiene”, disse secretária municipal de Assistência Social, Carmen Seibt.

Neste ano, o Sonho de Natal irá ocorrer numa revitalizada Praça João Corrêa, que promete ser um espaço com muito sabor e diversão. O Festival Sabores & Vinhos contará com cerca de 10 operações, abrindo espaço para restaurantes de Canela e chefs locais comercializarem seus pratos. Serão apresentadas variadas receitas em um ambiente totalmente preparado junto à natureza. Além do formato take away, serão montadas estações de piquenique proporcionando uma experiência incrível. A expectativa é de participação de mais de 30 rótulos de vinhos, incluindo dicas de harmonização.

Outra novidade será a Oficina de Slime e o Paradouro Kids para as crianças. Adaptado ao momento atual, a edição especial de Natal em Canela buscará fortalecer a programação do Sonho de Natal oferecendo uma programação infantil, além de promover a solidariedade através de ações semanais durante o período.