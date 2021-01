Stara confirma nova indústria em Santa Rosa

publicidade

O prefeito Anderson Mantei recebeu um representante da Indústria de Implementos Agrícolas Stara. A reunião ocorreu nesta semana, no Gabinete do Prefeito, e teve como objetivo tratar dos andamentos da implantação da empresa no município. A empresa já opera na cidade, a partir da compra da Industria Metalúrgica Inovação. Com a nova fábrica, com a marca Stara, a estrutura atual se integra a nova, ampliando a capacidade produtiva e gerando 100 novas vagas de empregos. Hoje são 240 funcionários.

O gerente Fábio Silva, visitou o prefeito para atualizar sobre a nova indústria. Na oportunidade, ele mostrou como estão os andamentos do licenciamento ambiental, que está a cargo do estado. A intenção da empresa é já tramitar também o alvará, para que assim, possa dar início a obra. “Somos uma empresa dinâmica que busca sempre se antecipar as necessidades do meio rural, por isso, investimos muito em máquinas agrícolas com tecnologia de ponta. Aqui queremos fomentar ainda mais o desenvolvimento”. Fábio destacou ainda que a intenção é que a obra ocorra nesse ano.

Durante a reunião, que contou com a presença do secretário de Planejamento, Claudio Franke, e do secretário de Desenvolvimento Econômico, Odaylson Eder, o prefeito Anderson Mantei se colocou à disposição para auxiliar no que for preciso para que logo a empresa possa estar instalada em Santa Rosa, “Queremos desenvolver ainda mais nossa cidade, e um dos pontos chaves para isso, é a geração de empregos. Estamos em busca de novas parcerias com empresas, e vamos com certeza, trabalhar muito para que o município possa receber novos investimentos”.

Fábio comentou também que já está em andamento a contratação da empresa que fará a construção. A empresa protocolou na Fepam a Licença de Instalação, e aguarda a liberação para iniciar as obras, que devem iniciar ainda neste ano. Na planta serão produzidas carretas graneleiras, escarificadores, distribuidores de fertilizantes, niveladoras de solo, subsoladores, pás carregadeiras, entre outros projetos que estão sendo desenvolvidos para produzirmos nesta unidade.