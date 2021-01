Startup do interior é o 10º maior fornecedor do Brasil nas Eleições 2020

publicidade

Indicada pelo SEBRAE RS no início de 2020 como “uma das startups para investidores ficarem de olho em 2020” e avaliada, na época, em R$ 30 milhões em valor de mercado, a Essent Jus fez jus à essa indicação. A empresa do setor de Contabilidade Eleitoral saltou de 800 clientes atendidos nas Eleições 2018 para a incrível marca de mais de 10 mil clientes atendidos nas Eleições 2020, um crescimento de quase 13 vezes em relação à eleição anterior.

O segredo para esse crescimento exponencial é a Rede de Contabilidades Associadas. “Somos a XP da Contabilidade Eleitoral”, explica Guilherme Sturm, CEO da Essent Jus, fazendo uma alusão à empresa XP Investimentos, gigante do setor de investimentos. “Assim como a XP expandiu por meio de sua rede de Agentes Autônomos de Investimento, nós estamos nos conectando à centenas de empresas de contabilidade, em todo o Brasil”, explica Sturm.

Com início desse processo de expansão em janeiro 2021, a Essent Jus já conta com cerca de 900 Contabilidades Associadas - CAs, com atuação em todos os estados do país, e em praticamente todas as regiões. Somado o faturamento da Rede como um todo, esta se tornou o segundo maior fornecedor das Eleições 2020, com mais de R$ 15 milhões de faturamento, perdendo apenas para o Facebook. Isso representa cerca de 7,5% de todo valor faturado pelos profissionais da contabilidade no Brasil, durante essas eleições.

“Em 2021, pretendemos seguir crescendo acima de dois dígitos, mesmo em um período de entressafra no nosso mercado. Pretendemos expandir nosso quadro de colaboradores em pelo menos 50%, saindo de 40 para 60 colaboradores, e iniciaremos a construção do nosso Núcleo de Empreendedorismo e Tecnologia, investimento que estimamos na casa dos R$ 9 milhões”, afirma Sturm.



A Essent Jus foi fundada em 2016. Com sede em Tucunduva, cidade de aproximadamente seis mil habitantes na Região Fronteira Noroeste do RS, foi incubada pelo HAE – Horizonte Ambiente Empreendedor da Faculdade de Horizontina (Fahor), acelerada pela Wow Aceleradora, com investimento estimado em R$ 500mil, e recebeu no primeiro trimestre de 2020 um segundo aporte, de um grupo de investidores anjo dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Distrito Federal e Ceará, no valor de R$ 2,5 milhões.