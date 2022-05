Suplemento propõe emagrecimento saudável

publicidade

Um suplemento que queima até 400 kcal por dia chama a atenção de quem está na luta pelo emagrecimento. Além de proporcionar um emagrecimento rápido, é um grande aliado na síndrome metabólica e no gerenciamento da saúde corporal. Devido ao seu potente efeito termogênico, uma dose de PhyTgen® queima calorias mesmo sem atividade física, de acordo com os estudos do fabricante.

A farmacêutica Ana Rita R. de Azevedo, da Mais Viva Pharma, de Santa Maria, destaca que os resultados dependem do perfil e da rotina de cada um. "Se o medicamento for usado com dieta equilibrada e exercícios físicos, seus resultados serão mais rápidos e efetivos, já que irá potencializar seu efeito", destaca.

O PhyTgen®, comercializado no site da Mais Viva Pharma, é a combinação tecnológica perfeita do mais potente ácido graxo da romã e a fração ativa da Alga Undaria Pinnatifida, padronizado em alto teor de Fucoxantina. Possui efeito antiobesidade, regula o hormônio leptina controlando a fome, diminui o acúmulo de gordura, reduz a inflamação e o estresse oxidativo envolvidos na obesidade. Além disso, o produto apresenta redução significativa do colesterol e da resistência insulínica, aumenta a oxidação dos ácidos graxos, diminui a gordura do fígado e compete com a absorção de lipídeos nos enterócitos.

Devido a todos estes benefícios para o emagrecimento e para a saúde, o PhyTgen® se torna um aliado na síndrome metabólica, emagrecimento e gerenciamento da saúde corporal. A Mais Viva Pharma é registrada na Anvisa - nº 537602.